Google Pixel Buds A-Series a meno di 110€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e possiedi un device Android, oggi vogliamo consigliarvi i Google Pixel Buds A-Series. Parliamo di un gadget che si distingue dalla concorrenza perché è prodotto dal colosso di Mountain View, ovvero la compagnia che realizza Android.

Gli auricolari in questione offrono un’esperienza audio eccezionale ad un prezzo accessibile, presentano un design comodo e li trovate al prezzo super conveniente di soli 109,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciateveli sfuggire e correte a prenderli adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Google Pixel Buds A-Series su Amazon: imperdibili

Iniziamo la disamina parlando delle caratteristiche di questi magnifici auricolari: i Google Pixel Buds A-Series vi faranno godere di un sound ricco e nitido. In poche parole potrete immergervi completamente nella musica, nei podcast o nei vostri film preferiti. Gli altoparlanti sono da 12 mm e producono bassi profondi e dettagli precisi sia con le frequenze medie che alte. Allo stesso tempo sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie anche per lunghe sessioni di ascolto senza provocare fastidi o disturbi. Potrete muovermi liberamente senza preoccuparvi di perdere le gemme; sono ideali per l’uso quotidiano, durante gli allenamenti in palestra o mentre siete in viaggio.

Presentano poi i controlli touch intuitivi, così potrete controllare la musica, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con un semplice tocco. Inoltre, grazie all’integrazione con l’assistente Google farete molto di più, il tutto senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. L’autonomia promette fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, e fino a 24 ore con il case di ricarica. Con un prezzo incredibilmente accessibile di soli 109,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questi sono gli auricolari perfetti da comprare su Amazon.