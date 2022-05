Google Pixel, ecco tutti gli aggiornamenti previsti per il 2022

La seconda metà di quest’anno sarà ricca di importanti aggiornamenti per i Pixel di Google che, mentre si prepara a salutare per sempre la serie Google Pixel 3a con l’update finale entro luglio, potranno provare in anteprima le novità delle varie beta di Android 13, di Android 12, i Feature Drop di giugno e dicembre e non solo.

Come potete osservare nella timeline sottostante che prende in considerazione tutte le novità software in arrivo a partire da questo mese, le novità più importanti saranno disponibili durante i mesi di maggio, giugno e luglio/agosto per quanto riguarda le ultime beta di Android 13 e poi settembre/ottobre per l’arrivo ufficiale del nuovo sistema operativo in concomitanza con il lancio della serie Google Pixel 7.

Ecco quali sono gli aggiornamenti in arrivo sui Google Pixel da maggio in poi

Insieme a questi importanti appuntamenti non mancheranno poi i classici aggiornamenti di sicurezza, i Feature Drop trimestrali con le novità esclusive per la gamma Pixel e a dicembre l’arrivo della prima beta QPR1 di Android 13; vi ricordiamo che la serie Google Pixel 4 non sarà più supportata a partire da questo autunno in seguito dell’arrivo di Android 13.

Ecco tutti gli aggiornamenti previsti a partire dal mese di maggio in poi:

Maggio Google System Update Android 12 QPR3 Beta 3 Android 13 Beta 2

Giugno Google System Update Android 12 QPR3 Android 13 Beta 3 Feature Drop

Luglio e agosto Google System Update Android 13 Beta 4

Settembre e ottobre Rilascio di Android 13 da Pixel 4 fino a Pixel 6

Ottobre e novembre Google System Update

Dicembre Android 13 QPR1 Feature Drop



I consigli di Telefonino.net

Sapete che Google Pixel 6 è in offerta su Amazon e vi permette di ottenere prima di tutti le feature più esclusive di Android? Non lasciatevi scappare questa incredibile occasione per ricevere il nuovo top di gamma di Google a un prezzo molto aggressivo.