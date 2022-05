Pixel 3a, Google ha in cantiere un ultimo update per il medio gamma?

Se nelle scorse ore avevamo creduto che l’aggiornamento di maggio per la serie Google Pixel segnasse la fine della serie Google Pixel 3a, in realtà abbiamo la conferma che la compagnia ha ancora in cantiere un ultimo aggiornamento per gli smartphone di fascia media lanciati nel 2019.

Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, infatti, avranno a disposizione un “ultimo giro di giostra” con l’arrivo di un ulteriore aggiornamento di sicurezza entro il mese di luglio.

Google Pixel 3a ha ancora un aggiornamento software in arrivo, conferma l’azienda

Infatti, un portavoce del colosso di Mountain View ha dichiarato quanto segue:

A maggio 2019, in occasione del lancio di Pixel 3a e Pixel 3a XL, abbiamo annunciato che i dispositivi avrebbero ricevuto tre anni di aggiornamenti software e tre anni di aggiornamenti di sicurezza da quando i nostri dispositivi sarebbero diventati disponibili per la prima volta su Google Store. L’aggiornamento finale per Pixel 3a e Pixel 3a XL sarà disponibile per gli utenti entro luglio 2022.

Con tutta probabilità il rinvio della fine del supporto software ufficiale alla serie Google Pixel 3a non consentirà ai medio gamma di godere delle novità previste con il Feature Drop di giugno – pare ci sarà il tanto atteso supporto al Face Unlock su Google Pixel 6 Pro -, ma per lo meno ritarda la fine immeritata di due device che hanno ancora molto da dire.

