Google Pixel 8a in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

Appena arrivato sul mercato e subito in offerta: il Google Pixel 8a è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 481 euro invece di 549 euro. Lo sconto è ottenibile tramite un coupon da riscattare direttamente sulla pagina del prodotto di Amazon (basta premere “riscatta”). Lo sconto di 50 euro garantito dal coupon sarà visualizzato direttamente nel carrello. Lo smartphone può essere acquistato anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta è disponibile di seguito.

Google Pixel 8a: minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 8a è dotato del chip Google Tensor G3, lo stesso utilizzato anche dai Pixel 8 e 8 Pro, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Lo smartphone compatto può contare anche su di un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi una doppia fotocamera posteriore oltre alla certificazione IP67. Il sistema operativo è Android 14 con 7 anni di aggiornamenti garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a al prezzo scontato di 481 euro, sfruttando lo sconto extra garantito dal coupon promozionale disponibile sulla pagina del prodotto su Amazon. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.