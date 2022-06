Google Pixel 8 è già in lavorazione?

Nei giorni scorsi un prototipo di Google Pixel 7 è stato messo in vendita su eBay e un fornitore malesiano ha iniziato a vendere anzitempo alcuni Google Pixel 6a sul Marketplace di Facebook, ma secondo gli ultimi rumor sembra che il colosso di Mountain View sia già concentrato e focalizzato nello sviluppo di Google Pixel 8.

Con i nuovi top di gamma in arrivo in Italia questo autunno, possibilmente allo stesso prezzo della serie Pixel 6, è più che lecito prevedere che una parte del team di sviluppo sia concentrato nel delineare i contorni di quello che possibilmente verrà presentato come “Pixel 8”.

Google sta già lavorando al nuovo Pixel 8?

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in questi giorni, scopriamo che Google avrebbe in cantiere uno smartphone di fascia premium etichettato internamente con il codice prodotto “G10”; in rete c’è chi scommette che questo device scovato all’interno del codice AOSP (Android Open Source Project) faccia riferimento al successore dei Pixel 7 e chi, invece, prevede che si tratti del tanto atteso Google Pixel Notepad (o Pixel Fold).

Delle pochissime informazioni a nostra disposizione tramite il codice AOSP, sappiamo che questo Pixel “G10” monta un display ad altissima risoluzione con supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz; inoltre, sembra che questo pannello sarà realizzato da BOE, una delle maggiori aziende cinesi che fornisce pannelli di varie forme e risoluzioni anche a colossi del calibro di Apple.

In attesa di scoprire maggiori informazioni su questo interessante device Google, potete mettere le mani sull’ottimo Google Pixel 6 in offerta su Amazon a un prezzo mai così conveniente. Monta un pannello ad altissima risoluzione, una incredibile fotocamera doppia posteriore e il nuovo potente processore Google Tensor.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.