Google Pixel 7, qualcuno sta vendendo un prototipo su eBay

Alcune volte le policy di sicurezza delle più grandi aziende hi-tech al mondo non sono abbastanza rigide da evitare che il prototipo di un device non ancora svelato ufficialmente finisca in vendita, come sta accadendo in queste ore per un Google Pixel 7 su eBay.

L’atteso top di gamma svelato durante il Google I/O dello scorso 11 maggio e in arrivo in Italia assieme al fratello Google Pixel 7 Pro da questo autunno, è finito sulla popolare piattaforma eCommerce nella versione da 128 GB con la colorazione Stormy Black.

Un prototipo di Google Pixel 7 finisce su eBay

L’annuncio su eBay sottolinea chiaramente che il device in questione rappresenta un prototipo evidentemente utilizzato dal colosso di Mountain View per testare l’hardware e il software nei laboratori Google e non solo. Le numerose immagini che accompagnano l’annuncio mostrano il device sotto ogni punto di vista, compresa ovviamente la nuova barra posteriore della fotocamera principale in alluminio satinato e non più invece coperta da un piccolo vetro antigraffio come nella serie Google Pixel 6.

È chiaro che si tratta di un problema piuttosto imbarazzante per Google che, proprio qualche settimana fa, aveva dovuto fare i conti con un prototipo di Pixel Watch dimenticato in un ristorante negli USA. In tutta probabilità l’annuncio su eBay verrà presto rimosso per eventuali problemi (e forse anche per pressioni da parte della compagnia), ma nel mentre se volete stringere tra le mani un Pixel di qualità vi consigliamo di non farvi scappare questa offerta Amazon su Google Pixel 6.

