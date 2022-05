Pixel Fold, rinvio al 2023 per l'atteso foldable di Google?

Non c’è pace per Google Pixel Fold (o Notepad?), il primo e tanto atteso foldable del colosso di Mountain View: in queste ore viene pubblicata una nuova indiscrezione che svela un nuovo rinvio per il device. Qualche settimana fa vi avevamo anticipato che in tutta probabilità il nuovo device sarebbe arrivato entro il Q4 di quest’anno, ma in realtà sembra che la compagnia avrebbe deciso di posticipare ulteriormente il lancio per motivi non meglio specificati.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate dai colleghi di The Elec, sembra che alcune persone informate dei fatti abbiano ricevuto la conferma che il team di Google avrebbe deciso di posticiparne l’arrivo sul mercato per una certa insoddisfazione circa lo stato dei lavori.

Ennesimo rinvio per Pixel Fold, l’atteso foldable di Google?

Le ultime indicazioni su Google Pixel Fold parlano della presenza di un pannello principale da 7.57 pollici e un display interno da 5.78 pollici entrambi realizzati da Samsung Display, la stessa compagnia che si occupa dell’approvvigionamento per la nuova serie Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 di Samsung. Evidentemente le unità OLED pieghevoli di Samsung Display, l’unica compagnia al mondo in grado di produrle, non avrebbero soddisfatto gli standard qualitativi di Google obbligando il gigante statunitense a rinviare nuovamente il suo arrivo sul mercato per evitare di fare brutte figure.

Del resto, Google non si può certo permettere di entrare all’interno di un mercato tanto singolare come quello dei foldable con un device scadente, soprattutto se sarà quasi certamente messo a confronto con i nuovi top di gamma di Samsung, OPPO Find N, Huawei Mate Xs 2 e gli altri foldable usciti in questi ultimi mesi.

Se le indiscrezioni pubblicate da The Elec dovessero rivelarsi corrette, durante il Q4 di quest’anno il colosso di Mountain View avrà solo la serie Google Pixel 7 pronta al lancio. Infine, restando coi piedi ben saldi a terra, vi ricordiamo che oggi è disponibile una bella offerta su Amazon per Google Pixel 6.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.