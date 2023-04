Google Pixel 8 sarà un top di gamma Android COMPATTO

Il nuovo Google Pixel 8 sarà un flagship dalle dimensioni compatte e contenute. Di fatto, questo gadget avrà un display più piccolo di quello del modello precedente, il Pixel 7 che, a proposito, oggi lo pagate solo 567,72€ su Amazon, con spese di spedizione incluse nel costo. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente eccellente per uno dei gadget più versatili dell’ultimo periodo.

Tornando al nuovo prodotto, si dice che questo sarà una vera e propria chimera nel panorama Android mobile; è quasi impossibile trovare un’ammiraglia compatta dalle dimensioni contenute ma sembra che Google abbia scelto di intraprendere questa direzione. A riportare i dettagli infatti, ci ha pensato l’insider del web Ross Young con un post su Twitter (che alleghiamo di seguito).

From DSCC's new monthly OLED smartphone service:

– Google Pixel 8 – 6.16", down from 6.32" on the Pixel 7

– Google Pixel 8 Pro – 6.7", same as Pixel 7 Pro

Both start panel production in May.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 12, 2023