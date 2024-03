Google Pixel 8 Pro in offerta: il prezzo crolla al minimo di sempre

Il Google Pixel 8 Pro emerge come uno degli smartphone Android più avanzati sul mercato, ora disponibile a un prezzo speciale di 779€, grazie a un’offerta combinata di coupon sconto da 100€ e sconto diretto del 20%. Normalmente lo pagheresti circa 1100€.

Questo dispositivo rappresenta un salto qualitativo nell’esperienza degli smartphone, grazie a una serie di funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale e da hardware all’avanguardia.

Il cuore di questo smartphone è il nuovo chip Google Tensor G3, progettato per sfruttare appieno le capacità dell’IA di Google. Questo non solo migliora significativamente la qualità di foto e video, rendendoli straordinariamente dettagliati e vividi, ma anche rende il Pixel 8 Pro incredibilmente veloce ed efficiente in ogni operazione.

L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita dall’immersivo display da 6,7″, che offre immagini cristalline e colori vibranti. La frequenza di aggiornamento dinamica, che varia da 1 a 120 Hz, assicura una navigazione fluida e reattiva, migliorando l’efficienza energetica e la risposta ai comandi dell’utente.

La batteria adattiva garantisce una durata superiore alle 24 ore con una singola carica e, grazie al risparmio energetico estremo, può estendersi fino a 72 ore, riducendo così la necessità di ricariche frequenti. La ricarica è più rapida che mai, consentendo di tornare rapidamente in azione.

Il Pixel 8 Pro vanta un sistema di quattro fotocamere di livello professionale, offrendo il miglior zoom mai visto su un Pixel, insieme a controlli Pro per scatti ad alta risoluzione e impostazioni avanzate. Questo lo rende ideale per gli appassionati di fotografia che desiderano catturare ogni dettaglio con precisione straordinaria.

Per tutti questi motivi, ti raccomandiamo fortemente di non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito il Pixel 8 Pro con un enorme risparmio sul suo prezzo!