Google Pixel 8 Pro (128 GB): bastano 879€ per farlo TUO

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel 8 Pro, nella sua iterazione color “nero ossidiana”, con 128 GB di memoria interna, costa solo 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte dedicate sul noto portale di e-commerce americano; a questa cifra infatti è un best buy senza eguali. È un’ammiraglia di punta esclusiva, realizzata con materiali di pregio, con un design minimal ed elegante, con un pannello ricco di features assurde, con un processore coadiuvato dall’intelligenza artificiale, un comparto fotografico esclusivo composto da tre sensori di punta che girano video in altissima qualità, ma non solo. Analizziamolo insieme.

Google Pixel 8 Pro: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone Android di ultima generazione che ha un processore Google Tensor G3 sotto la scocca, alimentato anche dall’intelligenza artificiale di BigG che offre funzionalità all’avanguardia che servono per realizzare foto e video di punta. È anche un prodotto sensazionale dal punto di vista fotografico visto che dispone di quattro lenti di livello professionale; c’è una main camera che gira clip in qualità cinematografica e troviamo anche un teleobiettivo 5X. La batteria dura tantissimo con una singola carica ed è anche adattiva; ciò implica che si adeguerà alle vostre esigenze e necessità.

Menzione speciale per le features AI legate al comparto fotografico: pensiamo alla gomma magica che funziona sia con le immagini che con l’audio nei video, oppure alla funzione “occhi chiusi/sguardo altrove”. Per la privacy troviamo la VPN di Google One integrata nel sistema operativo Android, il chip Titan M e il fingerprint in-display. C’è un display ampio e risoluto OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Google Pixel 8 Pro (128 GB) viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 879,00€, IVA inclusa. Non lasciatevelo sfuggire.