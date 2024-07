Google Pixel 8 in sconto SHOCK: -26% e lo puoi pagare a rate!

Vorresti cambiare il tuo smartphone con un modello di prima qualità a un prezzo incredibile, anche se è passato il Prime Day? non farti scappare il Google Pixel 8 è lo smartphone ideale per chi cerca prestazioni elevate, efficienza e funzionalità avanzate. Attualmente in sconto del 26% a 639,90€ invece di 859,00€, offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Dotato del chip Google Tensor G3, il più potente mai realizzato da Google, garantisce velocità ed efficienza in ogni operazione, supportato dall’intelligenza artificiale di Google che fornisce assistenza personalizzata durante tutto il giorno. Da non perdere, specie ora che è in sconto!

Smartphone efficiente, dall’ottimo design e conveniente: Google Pixel 8

La batteria adattiva del Pixel 8 è progettata per durare oltre 24 ore con un utilizzo normale, e fino a 72 ore con il risparmio energetico estremo attivato. Inoltre, la ricarica è significativamente più rapida rispetto ai modelli precedenti, permettendoti di avere il tuo smartphone sempre pronto all’uso. Una delle funzionalità più innovative è lo Scatto migliore. Cosa fa? In poche parole si occupa di combinare foto simili in un’unica immagine perfetta, dove tutti i soggetti hanno l’aspetto migliore. La scelta perfetta per immortalare foto in famiglia o con amici, sempre al meglio della qualità!

Il Pixel 8 è dotato anche della Gomma magica per audio, che sfrutta l’intelligenza artificiale di Google per ridurre i rumori di fondo indesiderati, come automobili e vento, enfatizzando invece i suoni che desideri sentire. Da menzionare anche le seguenti funzionalità: Foto notturna e Astrografia uniche del Pixel che permettono di scattare immagini straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione, come città illuminate o cieli stellati, rendendo ogni scatto un’opera d’arte.

Inoltre, la VPN di Google One integrata aiuta a proteggere le tue attività online, indipendentemente dall’app o dal browser web che utilizzi, garantendo sicurezza e privacy meglio di altri modelli sup mercato. Con il Google Pixel 8, ottieni uno smartphone che non solo soddisfa le tue esigenze quotidiane, ma le supera con innovazioni tecnologiche all’avanguardia, rendendolo un acquisto intelligente e conveniente. Acquistalo finché è in sconto del 26% e con Cofidis puoi anche pagarlo a rate a tasso zero!