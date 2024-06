Google Pixel 8 in offerta: oggi è tuo con uno sconto imperdibile

Il Google Pixel 8 è attualmente in offerta su Amazon a 599,00€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 799,00€. E’ equipaggiato con uno stupendo display OLED da 6,2 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

La luminosità è notevolmente migliorata, raggiungendo fino a 1336 nits in modalità HDR, offrendo un’esperienza visiva superiore rispetto alla generazione precedente.

Il cuore del Pixel 8 è il chip Tensor G3 di Google, supportato da 8 GB di RAM. Questo processore, costruito su un processo a 4 nm, offre prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore. Tutta la potenza di cui hai bisogno per vincere ogni sfida, incluse le più impegnative.

Il Google Pixel 8 dispone di un sistema fotografico avanzato con una fotocamera principale da 50 MP e una ultra-grandangolare da 12 MP, supportato da algoritmi di elaborazione delle immagini di Google per migliorare la qualità delle foto in diverse condizioni di luce e da un ricco pacchetto di funzionalità basate sull’IA per rendere i tuoi scatti sempre perfetti.

La durata della batteria è un altro punto di forza del Pixel 8, con un’autonomia di oltre 25 ore in test di riproduzione video continua. Anche con un uso intensivo, il dispositivo riesce a durare un’intera giornata senza problemi.

Sul fronte software, il Pixel 8 è stato il primo telefono a essere lanciato con Android 14. Il vantaggio di essere uno smartphone prodotto da Google: avrai sempre la certezza di ricevere i nuovi aggiornamenti prima di tutti gli altri. Non farti scappare questa offerta a tempo limitatissimo: acquista il Pixel 8 risparmiando 200€!