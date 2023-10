Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ufficiali: smartphone Android senza compromessi

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono ufficiali e la bella notizia è che risultano disponibili in vendita da subito anche in Italia. Smartphone 5G di elevatissima qualità, pensati per chi desidera un’esperienza Android senza compromessi. Novità hardware, sapiente utilizzo dell’intelligenza artificiale, funzionalità esclusive e un comparto fotografico eccellente.

Google Pixel 8 e 8 Pro sono ufficiali: i dettagli

Design elegante e raffinato per entrambi i modelli, che sono costruiti con materiali di qualità, pur strizzando l’occhio all’ambiente. Pixel 8 è più compatto del predecessore, vanta finiture in metalli satinato e un vetro lucido sul posteriore che punta a impreziosirlo ulteriormente. Sul frontale, un eccellente display Actua OLED FHD+ da 6,2″ offre colori mozzafiato e una luminosità del 42% superiore a quella di Pixel 7. Refresh rate regolabile da 60Hz a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Il massimo anche per il modello Pro, con il suo pannello Actua OLED LTPO da 6,7″ con risoluzione di 1344X2992 pixel. Il refresh rate in questo caso è adattivo da 1 a 120Hz e non manca la protezione Gorilla Glass Victus 2. Finiture in metallo lucido e vetro opaco sul posteriore ne completano il design. Sempre sul retro del device è possibile rilevare una prima – interessante – novità hardware: un sensore speciale che è in grado di scansionare oggetti e rilevarne la temperatura in tempo reale. Entrambi i modelli vantano la presenza di lettore d’impronte digitali integrato sotto lo schermo e di certificazione IP68 come grado di resistenza al contatto accidentale con acqua e polvere.

Il cuore pulsante di entrambi i modelli è il potente processore Google Tensor G3, affiancato dall’esclusivo coprocessore di sicurezza Titan M2. La RAM (di tipo LPDDR5X) ammonta a 8GB nella versione standard e 12GB in quella Pro mentre lo storage interno (UFS 3.1) è di rispettivamente 128/256GB e 128/256/512GB. Degne di nota le dimensioni delle batterie: 4575 mAh per l’edizione standard e 5050 mAh per il modello Pro. Entrambi supportano la ricarica rapida a cavo e wireless.

Fotocamere premium

Menzione speciale meritano le fotocamere di entrambi i modelli. L’edizione standard è a doppio sensore:

Fotocamera grandangolare Octa PD da 50 MP

Larghezza pixel: 1,2 μm

Apertura: ƒ/1,68

Campo visivo: 82°13

Dimensione del sensore fotografico: 1/1,31 pollici

Zoom ad alta definizione fino a 8x

Larghezza pixel: 1,25 μm

Apertura: ƒ/2,2

Campo visivo: 125,8°15

Correzione obiettivo

Passano a 3 sul modello Pro:

Fotocamera grandangolare Octa PD da 50 MP

Larghezza pixel: 1,2 μm

Apertura: ƒ/1,68

Campo visivo: 82°13

Dimensione del sensore fotografico: 1/1,31 pollici

Larghezza pixel: 0,8 μm

Apertura: ƒ/1,95

Campo visivo: 125,5°

Correzione obiettivo

Apertura: ƒ/2,8

Campo visivo: 21,8°

Zoom ottico 5x

Zoom ad alta definizione fino a 30x

Entrambi vantano la presenza si un sensore LDAF (per la messa a fuoco laser, a singola zona su Pixel 8 e multizona su 8 Pro), sensore di spettro e sfarfallio e stabilizzazione ottica ed elettronica d’immagine.

Tanto hardware sarebbe ben poco senza un software adeguato. In questo caso, la nuova app della fotocamera risulta pi intuitiva e più ricca di funzionalità. Sul modello Pro c’è l’accesso ai “controlli Pro” che offrono ancora più controllo sugli scatti. Non mancano software e funzionalità avanzati per la rielaborazione di foto e video. Ottime anche le fotocamere dedicate ai selfie. Quella presente sul modello Pro è adesso dotata anche di messa a fuoco automatica.

Ovviamente, il sistema operativo Android presente sui nuovi smartphone è nella sua versione d’elezione e sono garantiti ben 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Google Pixel 8 e 8 Pro: la disponibilità in Italia

I nuovi smartphone, come anticipato, sono disponibili da subito anche in Italia. I preordini aprono oggi Google Store e canali partner, incluso Amazon. Si parte da 799€ per Google Pixel 8 e da 1099€ per il modello Pro. Le spedizioni partiranno dal prossimo 12 ottobre.

