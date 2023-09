Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sorpresa: spuntano i PREZZI EUROPEI e i colori

A sorpresa, dopo la conferma ufficiale dell’evento che Google dedicherà ai nuovi smartphone Pixel 8 e 8 Pro – non solo – un corposo leak rivela i possibili prezzi di vendita europei dei nuovi smartphone e anche le opzioni di colore e taglio di memoria. Sebbene non ci sia certezza che gli stessi saranno confermati o comunque risulteranno validi anche per il mercato italiano, è a prescindere un ottimo modo per iniziare a scoprire quanto servirà sborsare per accaparrarsi uno dei nuovi dispositivi.

Google Pixel 8 e 8 Pro: colori e prezzi di vendita europei

L’informazione è stata scoperta sul portale The Tech Outlook, in collaborazione con il leader Paras Guglani, che ha riportato le succose informazioni anche su Twitter. Di seguito, prezzi, tagli di memoria e opzioni di colore.

Google Pixel 8

128GB (colori Hazel, Obsidian, Rose, Mint): 874.25€ (IVA inclusa);

256GB (colori Hazel, Obsidian, Rose, Mint): 949.30€ (IVA inclusa).

Google Pixel 8 Pro

128GB (colori Bay, Obsidian, Porcelain, Mint): 1,235.72€ (IVA inclusa);

256GB (colori Bay, Obsidian, Porcelain, Mint): 1,309.95€ (IVA inclusa);

512GB (colori Bay, Obsidian, Porcelain, Mint): 1,461.24 (IVA inclusa).

Insomma, non si tratterà certamente di smartphone economici, ma c’è da aspettarselo. Google punta tutto su questa linea di device per permettere agli utenti di godere della migliore esperienza Android “pura” possibile, condita da funzionalità esclusive. Ormai manca poco, come confermato ufficialmente il prossimo 4 ottobre tutti i dettagli saranno resi noti.