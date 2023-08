Google Pixel 8: c'è la data di lancio UFFICIALE, finalmente

L’attesa è finita, o quasi. Google ha comunicato ufficialmente la data del tradizionale evento annuale dedicato ai suoi dispositivi. Dunque, adesso finalmente sappiamo quando arriverà la tanto chiacchierata linea di Pixel 8. Gli eccezionali smartphone del colosso di Mountain View non saranno però gli unici protagonisti della presentazione, ecco tutti i dettagli.

Google Pixel 8: ecco quando arriveranno

L’intensificarsi dei leak negli ultimi giorni, con addirittura la diffusione di presunto materiale promozionale, era chiaro sintomo del fatto che ormai mancasse pochissimo al lancio dei nuovi smartphone del gigante delle ricerche Web.

Infatti, solo pochissimo tempo dopo è stata ufficializzata la data. L’appuntamento è per il prossimo 4 ottobre alle 16 (ore italiane). La scelta, stando agli inviti pubblicati su Internet, è stata quella di organizzare un evento in presenza, che si terrà naturalmente negli Stati Uniti. Ovviamente, sarà possibile seguire il lancio anche in streaming, sfruttando diversi canali (come YouTube). Come anticipato, è assai probabile che i protagonisti della presentazione non saranno esclusivamente i nuovi Pixel 8 (base e modello Pro): potrebbe arrivare anche il nuovo Pixel Watch 2.

Dunque, nel giro di meno di un mese, il panorama di smartphone e wearable farà spazio ad attesissime novità. Infatti, oltre ai nuovi smartphone di Google, sono in arrivo anche i nuovi prodotti Apple. Infatti, protagonisti di un importante evento – previsto per il prossimo 12 settembre – saranno con ogni probabilità i nuovi iPhone 15 e non solo. Non resta che attendere qualche giorno ancora, i device più attesi dell’anno sono in arrivo.

