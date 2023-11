Google Pixel 8 e 8 Pro: ora sono dei veri cameraphone

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro stanno ricevendo in queste ore il supporto al formato fotografico Adobe RAW. Ma cosa significa nello specifico? Cerchiamo di capirlo insieme. Prima di procedere alla disamina però, vi ricordiamo che sono entrambi disponibili all’acquisto su Amazon. Nello specifico, il modello standard (Pixel 8) costa solo 729,00€ in offerta per pochissime ore sul noto portale di e-commerce americano, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.

Google Pixel 8 e 8 Pro: arriva il supporto ai file Adobe RAW

Con il supporto ad Adobe RAW gli utenti avranno accesso ad un’esperienza fotografica rinnovata. Se amate la postproduzione dei vostri scatti, con questa feature potrete sbizzarrirvi creando opere d’arte uniche. L’update arriva pochi giorni dopo l’introduzione dell’output HDR per Lightroom su Android.

Per chi non lo sapesse, le immagini RAW contengono tantissimi dati in più rispetto alle classiche JPEG; questo permette di andare a godere di maggiore flessibilità in fase di editing. In realtà sappiamo che Pixel 8 e 8 Pro godono già delle foto RAW, con questa aggiunta si avrà accesso ad un ulteriore livello di creatività. Si potrà avere maggior controllo e precisione rispetto a quanto si ha ora con l’app Google Foto (gratuita).

Inoltre, Lightroom e Photoshop ora riconoscono i file RAW dei Pixel 8, e questi arrivano in DNG. Il supporto si estende non solo alla main camera della back cover, ma anche alla selfiecam. Sul Pixel 8 Pro addirittura, è disponibile anche per gli scatti prodotti dalla tele-lens con zoom 5X.

Se siete interessati all'acquisto di un nuovo Google-phone, sappiate che il Pixel 8 standard ha un prezzo di listino di 729,00€ e che ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Vanta specifiche al top in un formato compatto.

