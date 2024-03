Google Pixel 8 con Buds Pro in omaggio: il bundle che non ti aspetti

Grazie alle offerte di primavera presenti su Amazon oggi abbiamo riscontrato un’interessantissima promozione che riguarda il meraviglioso Google Pixel 8. Il device viene venduto e spedito al prezzo speciale di soli 789,00€ con in omaggio gli auricolari True Wireless Stereo Pixel Buds Pro. Capite bene che a questa cifra non potete lasciarvi scappare i suddetti terminali; è un’occasione da prendere al volo ma non pensateci troppo, potrebbe finire da un momento all’altro, o peggio, le scorte potrebbero terminare a breve. Il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo, pari a 115,85€. Cosa aspettate? Il bundle è per poche ore quindi non tergiversate. Il telefono viene proposto nella sua iterazione verde con 256 GB di memoria interna.

Google Pixel 8 con Buds Pro: ecco perché comprarli

Il Google Pixel 8 è uno smartphone di fascia altissima che dispone di un processore Google Ternsor G3 coadiuvato dall’intelligenza artificiale, da un modem 5G e da ben 256 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD. C’è anche un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e il display è un pannello OLED da 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+. Il comparto fotografico invece è composto da due sensori evoluti che girano video in 4K di qualità cinematografica e scattano fotografie assurde anche al buio, in HDR o in in formato RAW. Non dimentichiamoci della batteria che dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la USB Type-C. Vi è poi il sistema operativo Android nella sua iterazione stock visto che il device è realizzato dalla compagnia che produce il software. BigG promette poi 7 anni di update costanti e sicuri.

Affrettatevi perché a 789,00€ vi porterete a casa, oltre al telefono, anche gli auricolari TWS di punta della compagnia, i Pixel Buds Pro. Fate presto quindi; è un bundle irrinunciabile.