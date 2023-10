Google Pixel 8: al via i preordini sul sito di Unieuro

Da pochi minuti sul sito di Unieuro sono disponibili i nuovi Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro in preordine. Fino all’11 ottobre sarà possibile preordinare i nuovi Pixel 8 in abbinata con i nuovi auricolari Pixel Buds Pro. Puoi effettuare il preordine tramite la pagina dedicata di unieuro.it. Non è però questa l’unica novità: da domani, giovedì 5 ottobre, sarà possibile acquistare da subito Google Pixel 7A e gli auricolari Pixel Buds A.

Google Pixel 8 e variante Pro insieme a Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro in preordine sul sito di Unieuro

Grazie a una nuova partnership con Google annunciata in occasione della presentazione di Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro, Unieuro diventa il punto di riferimento in Italia per l’acquisto dei nuovi dispositivi di Mountain View.

Ecco tutti i prezzi:

Google Pixel 8 (8GB+ 128GB): 798 euro

Google Pixel 8 (8GB + 256GB): 858 euro

Google Pixel 8 Pro (12GB + 128GB): 1.098 euro

Google Pixel 8 Pro (12GB + 256GB): 1.158 euro

Google Pixel 8 è disponibile nelle colorazioni Nero ossidiana, Grigio verde e Rosa. Pixel 8 Pro viene invece proposto in Azzurro cielo, Grigio creta e Nero ossidiana.

Entrambi i nuovi Pixel godono di 7 anni di supporto software, includi i Feature Drop, gli aggiornamenti di sicurezza e quelli del sistema operativo.

Lo schermo del modello base misura 6,2 pollici, mentre il Pro ha uno schermo da 6,7 pollici. Entrambi sono realizzati in vetro e alluminio riciclato.

Sul fronte batteria, Pixel 8 ne monta una da 4.575 mAh, Pixel 8 Pro una da 5.050 mAh. In comune invece la velocità di ricarica a 30W.

Infine il comparto fotocamere: sia il modello base che la versione Pro montano una cam anteriore da 10,5 MP e una posteriore da 50 MP. Diversa l’ultra grandangolare, dove su Pixel 8 Pro raggiunge i 48 MP mentre su Pixel 8 si ferma a 12 MP, e l’obiettivo tele (da 48 MP) è presente solo sul Pro.

Inoltre, da domani 5 ottobre chiunque potrà acquistare Pixel 7A e gli auricolari Pixel Buds A direttamente nello store online di Unieuro.

Cogli al volo l’occasione di preordinare i nuovi Google Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 e Pixel Buds Pro sul sito di Unieuro. Lo puoi fare tramite la pagina dedicata su unieuro.it.

