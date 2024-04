Google Pixel 8 a soli 599€ su Amazon: prendetelo ADESSO

Il meraviglioso Google Pixel 8, nella sua iterazione color “nero ossidiana” e con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 599,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie alle offerte folli presenti su Amazon. Di fatto, il costo è veramente irrisorio per un terminale del genere quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Fra le altre cose, ricordatevi che il device vanta specifiche tecniche all’ultimo grido, ha un design minimal ed elegante, è coadiuvato dall’intelligenza artificiale e ha una batteria che permette al telefono di durare oltre 24 ore con una singola carica.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Google è alimentato dal processore Google Tensor G3 che si basa sull’intelligenza artificiale. C’è un modem 5G per la connettività next-gen con il quale potrete navigare online alla velocità della luce. Il display è un pannello OLED da ben 6,2 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+. C’è un foro per la selfiecam e le cornici sono sottili e contenute; il frame è metallico mentre la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless.

La batteria è adattiva, pertanto significa che si adeguerà alle vostre esigenze e abitudini. Con il risparmio energetico estremo, il device potrà durare oltre 72 ore con una singola carica. Il comparto fotografico invece, è pazzesco: le lenti sono eccezionali e il software elabora i dati con l’AI per generare immagini sempre perfette. Pensiamo alle chicche come la gomma magica per l’audio o la feature “occhi chiusi” per combinare più foto simili in una sola immagine dove tutti i soggetti hanno il loro miglior sorriso. Il sistema operativo Android 14 comprende perfino la VPN di Google One integrata per proteggere i vostri dati durante la navigazione sui browser. A soli 599,00€ non potete lasciarvi sfuggire il meraviglioso Google Pixel 8.