Google Pixel 8 è l'AFFARE di oggi su Amazon (-147€, anche in 12 rate)

Google Pixel 8 è lo smartphone compatto da prendere oggi su Amazon. Grazie alla promozione in corso, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 653 euro, con un taglio di 147 euro rispetto al listino e con la possibilità anche di pagare in 12 rate senza interessi, con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce.e all’assistenza post-vendita.

Google Pixel 8: ottima offerta da Amazon

Il Google Pixel 8 è dotato di un display da 6,3 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Tra le specifiche c’è anche il SoC Google Tensor G3 potenziato dall’IA e affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore.

Il sistema operativo è Android 14, con garanzia di supporto software di lunga durata. Il Pixel 8 è lo smartphone giusto per chi cerca un compatto in grado di garantire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo. L’offerta di oggi è l’occasione giusta per portarsi a casa lo smartphone Pixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 8 al prezzo scontato di 653 euro. Lo sconto rispetto al prezzo standard è di 147 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.