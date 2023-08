Google Pixel 7a: sconto ASSURDO per il mediogamma del momento

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che ha delle caratteristiche degne di un top di gamma. Si chiama Google Pixel 7a ed è un prodotto semplicemente sensazionale. Riprende molte delle features di punta che troviamo nel fratellone Pixel 7 ma ha un costo decisamente più basso che, complice gli sconti folli presenti sul sito di Amazon, rende il device semplicemente un “best buy” senza paragoni. Di listino costerebbe 519,00€ ma grazie all’offerta presente sul noto portale di e-commerce americano, potrà essere vostro con soli 479,00€, spese di spedizione incluse. Questo implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Mica male, vero?

Google Pixel 7a su Amazon: il Best Buy del giorno

Acquistando questo Google Pixel 7a da Amazon si avrà diritto ad una serie di vantaggi incredibili; citiamo la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In alternativa, potrete optare per la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e potrete dilazionare il pagamento del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Il Pixel 7a dispone di uno schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto con refresh rate di 90 Hz; le cornici sono contenute e c’è un foro per la selfiecam posto al centro del pannello. Si tiene bene in mano e la back cover garantisce anche il supporto alla ricarica wireless. Non manca poi un modulo fotografico di punta con sensore principale da 64 Megapixel con OIS al seguito. Il chip interno invece, è l’ottimo Google Tensor G2 di seconda generazione che ritroviamo anche nei fratelloni Pixel 7 e 7 Pro. Con un prezzo di soli 479,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.