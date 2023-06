Google Pixel 7a: QUESTO è il miglior smartphone da comprare OGGI su Amazon

Il meraviglioso Google Pixel 7a è uno smartphone di fascia media con caratteristiche premium e un design all’avanguardia. Le sue specifiche sono di rilievo ma il suo prezzo è ciò che stupisce. Considerando che ha il medesimo hardware del fratellone Pixel 7, si potrebbe pensare che questo terminale sia quasi un “miracolo” per il costo a cui viene proposto. Di fatto, lo portate a casa con soli 509,00€ grazie ad Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che è una cifra pressoché irrisoria per ciò che ha da offrire questo dispositivo. Vediamo insieme quindi, perché conviene acquistarlo oggi.

Google Pixel 7a: Best Buy a questo prezzo

Pixel 7a è un device eccellente, dotato di specifiche tecniche di punta: pensiamo allo schermo AMOLED da 6,1 pollici super compatto ma avanzato, con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90 Hz. Non di meno, dispone di una singola selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni allocato dentro il pannello con cornici contenute. La scocca è costruita con materiali nobili, si impugna bene e si tiene comodamente in una mano. Ha un doppio sistema fotografico composto da ottiche incredibili. La principale è da ben 64 Megapixel con OIS al seguito. C’è un potente processore Google Tensor G2 di seconda generazione che fa girare fluidi tutti i software e non manca neppure il chip Titan M per la sicurezza del dispositivo. Insomma, questo è un best buy eccellente, come potete vedere voi stessi.

Grazie ad Amazon ve lo porterete a casa con soli 509,00€ ma non dovrete pagare per le spese di spedizione. Sono infatti comprese nel costo del device, la consegna sarà celere e immediata e si potrà anche dilazionare l’importo del telefono stesso in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.