Google Pixel 7a con auricolari in omaggio a meno di 610€: il BUNDLE più completo che ci sia

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media annunciato da pochissimi giorni; si chiama Pixel 7a ed è realizzato da Google, la compagnia americana che produce anche il software dei telefoni Android di tutti i brand. È un midrange veramente unico nel suo genere, anche perché presenta le medesime features del fratellone Pixel 7 ma dispone di un costo molto più contenuto. Di fatto, lo potete portare a casa, con auricolari Buds Series-A in omaggio, a soli 608,00€ grazie alle offerte di Amazon; mica poco, se ci pensate. Noi vi invitiamo ad effettuare subito l’acquisto per non perdere l’occasione esclusiva, ma dovete essere veloci prima che terminino le scorte disponibili. Fra le altre cose, vi segnaliamo che le spese di spedizione sono totalmente gratuite e comprese nel prezzo del terminale. Il modello in sconto è quello in colorazione “nero ossidiana” ma ci sono altre tinte fra cui scegliere; le cuffiette saranno abbinate al colore del device.

Google Pixel 7a:con gli auricolari in omaggio è un super best buy

Come detto, Pixel 7a è un vero gioiello di punta: processore premium (Google Tensor G2), lo stesso chip che troviamo in Google Pixel 7 Pro, comparto foto/video di alto livello con main camera da 64 Megapixel con OIS, schermo OLED da 6,1 pollici con refresh rate di 90 Hz e molto altro ancora. Supporta la ricarica rapida wireless e quella via cavo USB Type-C. È costruito con materiali nobili ma resistenti al tempo stesso.

Se siete interessati vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto; il Pixel 7a con gli auricolari Pixel Buds Series-A a soli 608,00€ con consegna celere in pochissimi giorni è un vero best buy. Non fatevi sfuggire questa occasione; siate veloci per non perdere lo sconto dedicato e sappiate che avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata al seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.