Google Pixel 7a + Caricatore a soli 379€ con la Festa Offerte Primavera Prime

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon ha confezionato un’offerta veramente pazzesca e super conveniente. Il Google Pixel 7a ora è tuo a soli 379 euro, invece di 509 euro. La cosa furba è che nella confezione è anche incluso il caricatore originale di Google. Niente male vero?

Non perdere altro tempo, sta andando letteralmente a ruba. Quindi, se vuoi risparmiare assicurandoti uno smartphone dalle prestazioni eccellenti, ti consigliamo di metterlo subito in carrello. Se sei un cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa.

Google Pixel 7a + Caricatore: potenza e prestazioni

Il Google Pixel 7a 128GB è uno smartphone eccezionale. Personalmente lo uso da un po’ tempo e non mi sono mai stancato delle sue chicche smart. Con Android puro l’esperienza è sempre piacevole ad ogni utilizzo. Inoltre, prestazioni e fluidità sono eccellenti e io sono un utente esigente in questo.

Non potrebbe essere altrimenti visto che monta il chip Google Tensor G2, apprezzato all’unanimità perché perfettamente integrante l’ecosistema di Big G. La fotocamera posteriore assicura un’elaborazione accurata e avanzata delle immagini per scatti pazzeschi. Stesso risultato con la fotocamera anteriore per selfie pazzeschi.

Acquistalo adesso a soli 379 euro, invece di 509 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.