Google Pixel 7a a soli 379 euro con la promo Unieuro Specials

Tra le offerte più interessanti della promo Unieuro Specials segnaliamo il Google Pixel 7a a soli 379 euro invece di 509 euro. Su Amazon lo stesso modello da 128 GB è in offerta a 384 euro, quindi 5 euro in più rispetto a quanto proposto da Unieuro, che va a includere anche il pagamento dilazionato in 3 rate a interessi zero da 126 euro al mese con Klarna o PayPal.

Uscito nella primavera del 2023, Pixel 7a di Google figura tra i migliori medi di gamma oggi disponibili sul mercato. I suoi principali punti di forza sono il software di Google e il comparto camere, che rappresentano due unicità in questa fascia di prezzo.

Pixel 7a è il miglior biglietto da visita dell’universo Android secondo Google. Se fino a un anno fa il parallelo con Google Pixel 7 lo ha in qualche modo messo un po’ in ombra, ora che quest’ultimo modello è introvabile e il prezzo del 7a è sceso sotto i 400 euro non ci sono più dubbi: l’etichetta da best buy è tutta sua.

L’esperienza d’uso è uno dei concetti più sfuggenti che si possano descrivere, ma chi ha provato per qualche giorno un Chromebook al posto del proprio PC Windows lo può capire benissimo. Ed è anche la caratteristica chiave di questo Pixel, che a meno di un anno di distanza ha ormai pareggiato il prezzo ultra-concorrenziale del modello precedente, l’amatissimo 6a.

Al di là poi dei cinque anni di aggiornamenti, il telefono di Google riesce a tirare fuori scatti di gran lunga superiori rispetto alla concorrenza, mantenendo così fede ai super poteri della Google Camera.

L’offerta su Google Pixel 7a a soli 379 euro è disponibile su questa pagina di Unieuro. Puoi anche decidere di pagare in 3 rate a interessi zero da 126 euro al mese, con tanto di spedizione gratuita.