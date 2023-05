Google Pixel 7 Pro: prezzo WOW mai visto prima su Amazon (minimo storico)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e volete comprare un dispositivo originale, elegante, con un bel pannello risoluto e definito, con un processore all’avanguardia e un ottimo sistema fotografico, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Ci riferiamo al potentissimo Google Pixel 7 Pro, un device che oggi, grazie agli sconti folli di Amazon, può essere vostro con soli 739,95€, spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna è celere e immediata grazie al servizio di Prime, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, come se non bastasse, avrete accesso a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa volere di più? Giusto: il pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis (micropagamenti mensili) o in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al portale. Fate presto perché a questa cifra potrebbe andare sicuramente “sold-out”; le scorte potrebbero terminare a breve e l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Google Pixel 7 Pro: il dispositivo perfetto per tutti

Il Pixel 7 pro è un vero device di punta, dotato di caratteristiche tecniche all’avanguardia. Citiamo lo schermo generoso da 6,7 pollici QHD+ con refresh rate fino a 120 Hz, tecnologie premium, selfiecam potente e cornici sottilissime. C’è la bordatura sui lati mentre il Pixel 7 è totalmente flat. Posteriormente troviamo il supporto alla ricarica wireless, c’è un processore Google Tensor G2 sotto la scocca, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage interno. Non manca un chip Titan per la sicurezza degli utenti. Dulcis in fundo, il comparto fotografico è composto da tre sensori eccezionali che realizzano fotografie e ritratti professionali, video di qualità cinematografica e non solo.

A soli 739,35€ questo Google Pixel 7 Pro è il device che ci sentiamo di consigliare se volete un top cameraphone in super sconto su Amazon.

