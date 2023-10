Google Pixel 7 in super offerta a 507 euro su ePRICE (pochi pezzi)

A pochi giorni dall’arrivo dei nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ecco arrivare puntuale il crollo di prezzo di Google Pixel 7. L’offerta più allettante è di ePRICE, che in queste ore lo sta svendendo a 507 euro: è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Volendo, è possibile anche pagare in 3 rate con Oney: la prima rata è da 175,62 euro, le altre due invece sono da 169,12 euro, per una commissione aggiuntiva di appena 6,50 euro.

Google Pixel 7 crolla di prezzo a 507 euro sul sito di ePRICE

Il prezzo è ultra concorrenziale rispetto a quello del nuovo modello, visto che si parla di 300 euro in meno. Può sembrare normale a un anno di distanza dall’uscita, ma ti assicuriamo che la politica di prezzi di Google è molto più simile a quella di Apple piuttosto che a quella di Samsung o altri marchi di smartphone Android, per cui ottenere un risparmio così alto dopo 12 mesi su un dispositivo nuovo è notevole.

Tenerlo in mano, grazie alle sue dimensioni compatte, è un piacere. Lo stesso discorso vale quando si iniziano a scattare le foto: ti rendi subito conto di avere tra le mani un telefono diverso dagli altri, un vero top cameraphone.

E poi c’è l’esperienza utente goduriosa offerta dal software pulito di Google, che assicura un Android puro così come è stato pensato dall’azienda madre. Garantiti anche tutti gli aggiornamenti software e di sicurezza, per un telefono sempre aggiornato all’ultima patch.

Approfitta ora della super offerta di ePRICE su Google Pixel 7, così da mettere le mani sul top di gamma compatto di Google di fine 2022 a un prezzo scontatissimo.

