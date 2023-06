Google Pixel 7 in offerta, che prezzo! Oggi lo paghi solo 507€

Oggi è possibile acquistare il Google Pixel 7 ad un prezzo estremamente vantaggioso: lo paghi 507€, grazie ad un importante sconto rispetto al suo prezzo di listino. Decisamente niente male! La spedizione è inclusa nel prezzo. Non ci giriamo molto attorno: a questo prezzo il Google Pixel 7, di gran lunga uno degli smartphone Android più raccomandati dalla redazione di Telefonino.net, è da prendere subito. E con subito intendiamo subito: siamo sicurissimi che le unità in promozione andranno out-of-stock nell’arco di un paio di ore. Quindi, fai in fretta.

Sul Google Pixel 7 non c’è molto da dire. Siamo sicuri che se sei finito in questa pagina probabilmente conosci la sua scheda tecnica a memoria e stavi semplicemente aspettando il momento giusto (cioè questo, beninteso) per acquistarlo. Ci limitiamo a ricordarti che il Pixel 7 è equipaggiato con il SoC Tensor G2, che è affiancato dal chip dedicato alla sicurezza Titan. La fotocamera è allo stato dell’arte, anche grazie all’ottimo comparto software progettato per aiutarti ad ottenere il massimo da ciascun scatto.

Avere uno smartphone prodotto e venduto da Google comporta numerosi vantaggi: grazie ai frequenti Feature Drop, hai la garanzia che sarai sempre il primo a ricevere tutti gli aggiornamenti più importanti di Android. Inoltre, riceverai frequentemente funzionalità esclusive che i proprietari di smartphone di altre marche non ricevono. Ciliegina sulla torta: Google ti regala l’accesso a vita alla sua VPN e 3 mesi di Google One e YouTube Premium. Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivamente di mettere immediatamente il Google Pixel 7 nel carrello, approfittando della promozione che ti abbiamo segnalato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.