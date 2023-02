Migliori smartphone 2023 fascia media: classifica e recensioni

Gli smartphone di fascia media sono indubbiamente i più acquistati in assoluto, grazie principalmente all’ottimo rapporto qualità prezzo della maggior parte di essi. Tuttavia, scegliere i migliori in un mare di offerte di prodotti tutto molto simili tra loro non è assolutamente semplice. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere quelli che, secondo la nostra opinione, rappresentano i migliori smartphone 2023 fascia media attualmente presenti sul mercato.

Come avrete sicuramente modo di notare, i brand che desiderano ottenere la fascia di migliori smartphone 2023 fascia media sono tanti e tutti diversi tra loro e non esiste in realtà un’unica risposta esatta per chiunque. Alla fine infatti, sarete voi a scegliere il device migliore per le vostre esigenze.

I migliori smartphone di fascia media (in sintesi)

Samsung Galaxy S21 FE 5G

HONOR 50

Google Pixel 6A

OnePlus Nord 2T

OnePlus 9 Pro

iPhone SE 2022

Nothing Phone (1)

Samsung Galaxy A53 5G

Xiaomi 12 Lite

Oppo Find X5 Lite

Recensioni dei migliori smartphone di fascia media 2023

Dopo aver quindi elencato i migliori smartphone 2023 fascia media che vedremo in questa guida, soffermiamoci sulle caratteristiche tecniche più importanti di ognuno di essi. Ovviamente non mancheranno proposte sia sul fronte Android che iOS, così che chiunque possa scegliere anche in base al gusto personale sul software.

Per iniziare, ecco un breve confronto tra i tre migliori modelli presenti nella guida:

Samsung S21 FE 5G HONOR 50 Google Pixel 6A Dimensioni display: Risoluzione: Fotocamera: Processore: RAM: Memoria: Batteria: Prezzo: 6,4" Dynamic AMOLED 2X 12 + 8 + 12 Mp Snapdragon 888 6 GB 128 GB 4500 mAh 🥉 481,90 euro Acquista ora 6,57" OLED a 120 Hz 108 + 8 + 2 + 2 Mp Snapdragon 778G 8 GB 256 GB 4300 mAh 🥇 369,00 euro Acquista ora 6,1" OLED a 60 Hz 12.2 + 12 Mp Google Tensor 6 GB 128 GB 4410 mAh 🥈 381,14 euro Acquista ora

Samsung Galaxy S21 FE 5G

📐 Dimensioni e peso: 155.7 x 74.5 x 7.9 mm, 177g 📱 Display: 6,4 pollici, Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz 📷 Fotocamera: 12 Mp + 8 Mp + 12 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 💾 RAM e memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero SIM: 2 🛒 Prezzo: 481,90 euro

Iniziamo subito alla grande con il Samsung Galaxy S21 FE 5G , che porta in fascia media le caratteristiche che siamo abituati a vedere sui modelli superiori.

Lo Snapdragon 888 ci dà tutta la potenza di cui possiamo aver bisogno, e il display (da 6,1 pollici) Dynamic AMOLED a 120Hz è una delizia da guardare. Buono il comparto fotografico, che punta sulla qualità piuttosto che sulla definizione avendo adottato sensori da 12MP ma capaci di raccogliere più luce e più dettagli. Completano la scheda tecnica gli altoparlanti stereo, una batteria da 4500mAh per una durata soddisfacente , 128 GB di memoria interna, la connettività 5G e la qualità costruttiva Samsung.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Display di alta qualità Memoria non espandibile Ottime prestazioni ad un prezzo basso Fotocamera sottotono Connettività 5G

HONOR 50

📐 Dimensioni e peso: 160 x 73.8 x 7.8 mm, 175g 📱 Display: 6,57 pollici, OLED a 120 Hz 📷 Fotocamera: 108 Mp, 8 Mp, 2 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 💾 RAM e memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria 🔋 Batteria: 4300 mAh 💳 Numero SIM: 2 🛒 Prezzo: 369,00 euro

Torna finalmente sui mercati internazionali Honor, che dopo essersi definitivamente staccata da Huawei torna in possesso di tutte le certificazioni necessarie, compresi i servizi di Google. HONOR 50 mantiene le linee a cui l’azienda ci aveva abituato, e l’interfaccia software Magic UI che abbiamo sempre apprezzato.

Con un comparto fotografico di livello molto alto e il processore Snapdragon 778G, progettato per gestire al meglio i videogiochi ricchi di animazioni, lo smartphone presenta anche un display da un miliardo di colori ed una batteria a lunga durata. Sotto la scocca troviamo inoltre 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di storage nella versione base. Sicuramente meritata la sua presenza tra i migliori telefoni fascia media del 2023.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Display di alta qualità Memoria non espandibile 8 GB di RAM Fotocamera sottotono Connettività 5G Prestazioni leggermente inferiori alla media

Google Pixel 6A

📐 Dimensioni e peso: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm, 178g 📱 Display: 6,1 pollici, OLED a 60 Hz 📷 Fotocamera: 12.2 Mp, 12 Mp ⚡ Processore: Google Tensor 💾 RAM e memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 4410 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 379,81 euro

Tra gli smartphone 2023 di fascia media più recenti troviamo anche il Google Pixel 6A, ovvero il fratello minore dei ben più prestanti Pixel 6 e 6 Pro. Google si è sempre distinta in maniera positiva sulla fascia media del mercato e anche con questa nuova generazione di smartphone sembra voler raggiungere una grossa fetta di mercato.

Il suddetto modello dispone infatti di un design molto simile a quello dei modelli top di gamma ed è dotato dello stesso chip Tensor prodotto internamente dalla stessa Google. Questo potrebbe tranquillamente essere considerato come il miglior smartphone 2023 di fascia media, soprattutto da chi ama la semplicità e da chi desidera utilizzare un software leggero, prestante e sempre aggiornato. Da non sottovalutare anche il comparto fotografico dotato di due lenti di alta qualità e l’ottimo display da 6,1 pollici. Disponibile in tre colorazioni diverse.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Software aggiornato velocemente Memoria non espandibile Display di alta qualità Fotocamera sottotono Processore Tenson di Google

OnePlus Nord 2T

📐 Dimensioni e peso: 159.1 x 73.2 x 8.2 mm, 190g 📱 Display: 6,43 pollici, AMOLED a 90 Hz 📷 Fotocamera: 50 Mp, 8 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: Dimensity 1300 MediaTek 💾 RAM e memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 469,00 euro

Passiamo adesso alla regina degli smartphone medio gamma. Stiamo ovviamente parlando di OnePlus, che negli anni si è sempre posta come una delle migliori produttrici di smartphone per rapporto qualità prezzo. Negli ultimi anni ha anche puntato sui top di gamma, ma senza mai abbandonare anche quella più bassa.

In particolare, riportiamo di seguito il OnePlus Nord 2T, telefono di fascia media completo di tutte le caratteristiche più importanti: 12 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, tripla fotocamera con intelligenza artificiale, connettività 5G, ricarica rapida SUPERVOOC a 80 W e un desing elegante e aggressivo allo stesso tempo.

Disponibile eventualmente anche in versione da 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM ad un prezzo minore.

🟢 PRO 🔴 CONTRO 8 GB di RAM Memoria non espandibile Ricarica rapida SUPERVOOC a 80 W Prestazioni sotto la media Display di alto livello

OnePlus 9 Pro

📐 Dimensioni e peso: 163.2 x 73.6 x 8.7 mm, 197g 📱 Display: 6,7 pollici, AMOLED a 120 Hz 📷 Fotocamera: 48 Mp, 50 Mp, 8 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 💾 RAM e memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 519,00 euro

Nel caso in cui desiderate ancora di più dal vostro OnePlus, allora vi consigliamo di dare un’occhiata anche al modello 9 Pro, ad oggi tra i migliori cellulari 2023 di fascia media.

Tra i suoi maggiori punti di forza ricordiamo sicuramente la quadrupla fotocamera sviluppata in collaborazione con Hasselblad, perfettamente bilanciata grazie anche agli 8 GB di memoria RAM integrati. 128 GB dedicati invece per lo storage. Il suo display è da 6,7 pollici Smart AMOLED con tecnologia LTPO e refresh rate da 120 Hz. La batteria è da 4500 mAh, ma supporta pienamente la ricarica Warp Charge 65 T e la Warp Charge Wireless 50, in grado di passare dall’1% di autonomia al 70% in soli 30 minuti. Sotto la scocca troviamo invece l’ottimo processore Snapdragon 888.

Eventualmente acquistabile anche in versione da 256 GB di memoria interna e in diverse varianti di colore.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Display di alta qualità Memoria non espandibile Ricarica rapida Warp Charge 65 T e Warp Charge Wireless 50 Appartenente ad una generazione precedente Fotocamera in collaborazione Hasselblad

iPhone SE 2022

📐 Dimensioni e peso: 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 144g 📱 Display: 4,7 pollici, IPS LCD a 60 Hz 📷 Fotocamera: 12 Mp ⚡ Processore: Apple A15 Bionic 💾 RAM e memoria: 4 GB di RAM e 256 GB di memoria 🔋 Batteria: – 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 539,99 euro

Unica vera alternativa tra i telefoni fascia media per gli amanti di iOS è l’iPhone SE del 2022. Si tratta del telefono fascia media di Apple più aggiornato, caratterizzato da un design forse un po’ datato, ma dotato di una potenza pari a quella dei top di gamma del momento.

Sotto la scocca troviamo infatti il chip A15 Bionic e una batteria in grado di garantire fino a 15 ore di riproduzione video. Non mancano poi: la connessione 5G, un display retina HD da 4,7 pollici, un’ottima fotocamera da 12 MP con Smart HDR 4 e registrazione video 4K a 60 fps, resistenza all’acqua e alla polvere e il sempre comodissimo lettore di impronte digitali posto frontalmente.

Disponibile in versione da 64 GB, 128 GB e 256 GB in tre colorazioni differenti.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Sensore Touch ID Design datato Prestazioni da top di gamma Connettore Lightning Hardware di qualità elevata

Nothing Phone (1)

📐 Dimensioni e peso: 159.2 x 75.8 x 8.3 mm, 194g 📱 Display: 6,55 pollici, OLED a 120 Hz 📷 Fotocamera: 50 Mp, 50 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 778G Plus Qualcomm SM7325-AE 💾 RAM e memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 499,00 euro

Ed eccoci ora arrivati ad uno dei più recenti cellulari 2023 di fascia media. Si tratta del Nothing Phone (1), primo esperimento condotto dall’ex fondatore di OnePlus. Quest’ultimo è dotato di sistema operativo Android 12, ma di un design dalle linee simili a quelle di iPhone 12. A rendere il tutto unico e più particolare però, troviamo una scocca posteriore in vetro completamente trasparente e che include al suo interno dei LED che si illuminano a seconda delle operazioni volte sullo smartphone (o più semplicemente alla ricezione delle notifiche).

In quanto a caratteristiche tecniche riportiamo: 8 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione, doppia fotocamera da 50 MP, sistema operativo personalizzato da NothingOS e display OLED da 6,55 pollici con refresh rate a 120 Hz. Sicuramente il miglior smartphone 2023 fascia media in quanto ad originalità.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Design particolare e innovativo Fotocamera sottotono LED personalizzabili Memoria non espandibile Display di qualità

Samsung Galaxy A53 5G

📐 Dimensioni e peso: 159.6 x 74.8 x 8.1 mm, 189g 📱 Display: 6,5 pollici, Super AMOLED a 120 Hz 📷 Fotocamera: 64 Mp, 12 Mp, 5 Mp, 5 Mp ⚡ Processore: Samsung Exynos 1280 💾 RAM e memoria: 6 GB di RAM e 256 GB di memoria 🔋 Batteria: 5000 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 385,87 euro

Torniamo ora agli smartphone fascia media un po’ più classici ma che possono effettivamente rivelarsi davvero molto prestanti nella vita di tutti i giorni. In particolare, concentriamo l’attenzione sul Samsung Galaxy A53 5G, smartphone medio gamma con connettività 5G e tutta la qualità del software offerto da Samsung.

Si tratta di un device Android con personalizzazione OneUI e un display Infinity-O Full HD+ Super AMOLED da 6,5 pollici. Sotto la scocca troviamo ben 6 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione (eventualmente disponibile anche la versione da 128 GB) espandibile, quattro fotocamere posteriori e un’ottima batteria da 5000 mAh, abbastanza prestante da garantire oltre una giornata di utilizzo. Disponibile in quattro colorazioni differenti, sempre molto eleganti e minimal.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Buona durata della batteria Prestazioni leggermente inferiori alla media Memoria espandibile Display di qualità

Xiaomi 12 Lite

📐 Dimensioni e peso: 159.3 x 73.7 x 7.3 mm, 173g 📱 Display: 6,55 pollici, AMOLED a 120 Hz 📷 Fotocamera: 108 Mp, 8 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 💾 RAM e memoria: 6 GB di RAM e 128 GB di memoria 🔋 Batteria: 4300 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 442,98 euro

All’interno della nostra guida sui migliori smartphone 2023 fascia media non poteva assolutamente mancare anche Xiaomi, che in questo caso occupa la sua posizione con il modello 12 Lite, fratello minore del ben più prestante 12 Pro. Il suddetto smartphone eredità dal top di gamma il suo design molto elegante e reso molto particolare dalla presenta del modulo fotografico a tre lenti presente sul retro.

Tra le sue caratteristiche tecniche di maggior rilievo riportiamo invece: 8 GB di RAM, 256 GB di memoria dedicata all’archiviazione dei file, tripla fotocamera da 108 MP, display AMOLED da 120 Hz, sistema operativo Android 12 e supporto alla ricarica turbo intelligente da 67 W che assicura una ricarica completa in circa 40 minuti.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Ricarica turbo intelligente da 67 W Prestazioni leggermente inferiori alla media Connettività 5G Memoria non espandibile Display di qualità

Oppo Find X5 Lite

📐 Dimensioni e peso: 156.8 x 72.1 x 7.8 mm, 185g 📱 Display: 6,43 pollici, AMOLED a 90 Hz 📷 Fotocamera: 64 Mp, 8 Mp, 2 Mp ⚡ Processore: Dimensity 900 MediaTek MT6877 💾 RAM e memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria 🔋 Batteria: 4500 mAh 💳 Numero di SIM: 2 🛒 Prezzo: 442,98 euro

Ed eccoci infine arrivati all’ultimo smartphone fascia media 2023 della nostra lista. Si tratta dell’Oppo Find X5 Lite, tra i cellulari fascia media più sottovalutati sul mercato. Questo può infatti contare su un’ottima tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con intelligenza artificiale, capace di scattare fotografie di alto livello in ogni condizione di luce.

Il suo display è da 6,43 pollici, con refresh rate a 90 Hz e tecnologia AMOLED Full HD+. Sotto la scocca troviamo una batteria da 4500 mAh, oltre a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata per lo storage. Il sistema operativo è basato su Android 12, ma interamente personalizzato da Oppo con il ColorOS. Disponibile in due colori diversi, ovvero: Starry Blue e Startrails Blue. Non manca ovviamente il supporto alla connessione 5G.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Connettività 5G Prestazioni leggermente inferiori alla media Memoria espandibile Display di qualità

Guida alla scelta di un telefono di fascia media

Come avrete sicuramente letto nei paragrafi dedicati ai migliori smartphone fascia media 2023 visti in alto, non esiste una vera è propria combinazione perfetta di caratteristiche tecniche. Alcuni dei suddetti prodotti puntano infatti su un comparto fotografico migliore, altri su una batteria più duratura e altri ancora su prestazioni più elevate. Sarà quindi compito vostro riuscire a capire quale di questi risulta essere lo smartphone medio gamma migliore per le vostre esigenze. Ciò che possiamo fare noi è soltanto darvi un’idea di quali possono essere i dettagli da non trascurare durante la scelta del cellulare da acquistare.

Innanzitutto: l’hardware e le prestazioni. In alto abbiamo spesso fatto riferimento alla memoria RAM, ottimo indicatore di quanto uno smartphone di fascia media possa lavorare bene. Maggiore sarà infatti la quantità di RAM a disposizione, maggiori saranno le operazioni consentite in contemporanea senza rallentamenti. In materia di device Android, consigliamo di optare per almeno 8 GB di RAM, mentre per gli iPhone non ci saranno problemi di ottimizzazione con iOS. Tra i processori più prestanti su questa fascia di prezzo troviamo ovviamente lo Snapdragon 888, affiancato al nuovo Tensor di Google e all’ottimo A15 Bionic di Apple.

Per alcuni utenti inoltre, potrebbe essere importante il sistema operativo. Tuttavia, tra i telefoni fascia media, la scelta è piuttosto obbligata. Qualora vogliate infatti iOS, l’unica alternativa possibile è l’iPhone SE 2022 (a meno che non troviate modelli più datati in offerta), altrimenti dovrete per forza di cose scegliere un modello con Android, scegliendo magari la personalizzazione visiva che più vi aggrada.

Smartphone fascia media però, non si traduce per forza di cose in fotocamera di medio livello. Ovviamente è impossibile trovare su questa fascia di prezzo la qualità dei top di gamma, ma non è neppure difficile trovare delle prestazioni perfette per la maggior parte degli utenti più comuni. Molti brand, come ad esempio Oppo, Google e OnePlus lavorano molto su questa componente, la quale potrebbe seriamente stupire in positivo.

Infine, come ultime due “raccomandazioni”, invitiamo chiunque a tenere molto in considerazione la batteria e la memoria a disposizione per l’archiviazione dei file. Partendo proprio da questo secondo dettaglio, ormai quasi tutti i migliori smartphone fascia media possono contare su almeno 128 GB di memoria di base, ad esclusione di iPhone SE, che parte invece da soli 64 GB. Nulla di troppo problematico quindi sotto questo punto di vista.

Diverso è invece è il discorso legato alla durata della batteria. In genere, la capacità della batteria sui telefoni fascia media del 2023 si aggira intorno ai 4500 o 5000 mAh, abbastanza ampia da garantire anche più di una giornata di utilizzo. Tuttavia, solo alcuni possono contare su delle prestazioni di ricarica di alto livelli. OnePlus, ad esempio, offre le tecnologie Warp Charge e SUPERVOOC, decisamente più rapide rispetto alla comune ricarica rapida con USB-C.

Conclusioni

Possiamo a questo punto ritenerci abbastanza soddisfatti della nostra guida sui migliori smartphone 2023 fascia media. Speriamo infatti di aver risolto tutti i vostri dubbi in merito e di aver proposto lo smartphone migliore per le vostre esigenze.

Qualora così non fosse, vi invitiamo comunque a leggere attentamente il paragrafo “Guida alla scelta di un telefono di fascia media”, così da capire quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta del modello da acquistare.

Vi ricordiamo inoltre che questa lista tiene in considerazione gli smartphone di fascia media del 2023 disponibili nella prima metà dell’anno e che continueranno comunque ad occupare un posto in classifica fino alla fine del 2023 e anche oltre.

Domande frequenti sui miglior smartphone di fascia media

Prima di salutarci in maniera definitiva però, rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti sui miglior smartphone di fascia media.

Quale telefono comprare nel 2023 fascia media?

Non esiste un vero e proprio miglior smartphone 2023 fascia media, in quanto ogni utente dispone di preferenze specifiche. Tuttavia, tra i migliori tra cui scegliere riportiamo: Samsung Galaxy S21 FE 5G, HONOR 50, Google Pixel 6A, OnePlus Nord 2T e iPhone SE 2022

Quali sono i migliori smartphone 2023 fascia media?

Come più volte ribadito, non esiste uno smartphone perfetto, ma soltanto quello migliore per l’esigenze del singolo utente. Tra i telefoni fascia media 2023 però, riportiamo: Samsung Galaxy S21 FE 5G, HONOR 50, Google Pixel 6A, OnePlus Nord 2T e iPhone SE 2022.

Qual è il miglior cellulare rapporto qualità prezzo?

Il miglior cellulare per rapporto qualità prezzo può cambiare da persona a persona in base alle proprie preferenze personali. Per chi desidera iOS c’è iPhone SE 2022, chi vuole Android in versione base può optare per il Google Pixel 6A, mentre chi necessità di una fotocamera di alto livello preferirà OnePlus 9 Pro o Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Quale smartphone comprare top di gamma?

Per quanto riguarda invece gli smartphone top di gamma, la scelta principale da fare è sempre legata al sistema operativo preferito. In materia di iOS consigliamo ovviamente iPhone 13 Pro o iPhone 13 in versione standard, mentre in campo Android non possiamo non citare il Samsung Galaxy S22 Ultra o il Google Pixel 6 Pro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.