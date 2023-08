Google Pixel 7: il top di gamma che devi comprare oggi

Se volete comprare un nuovo smartphone di fascia alta, Android, con un design unico nel suo genere, con un processore all’avanguardia e uno schermo di punta ricco di tecnologia, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Google Pixel 7 e grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere vostro con soli 599,00€ al posto di 649,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è un super best buy che noi vi consigliamo di comprare se siete alla ricerca di un prodotto premium dal prezzo di un midrange.

Google Pixel 7: lo smartphone per chi vuole un top compatto

Capite bene che è un telefono arrivato sul mercato da neanche un anno ma che dispone di una serie di features veramente uniche che lo rendono ancora oggi attualissimo. Ha un processore Google Tensor G2 di nuova generazione. dispone di ben 8 GB di memoria RAM e ci sono 128 GB di storage interno (non espandibili). Lo schermo è un bellissimo pannello OLED da 6,4 pollici con cornici sottili e un foro per la selfiecam. Presenta un fingerprint in-display per lo sblocco e il blocco del device super efficace, ma non solo. C’è il chip Titan e anche la VPN integrata e gratuita. Il comparto fotografico di punta è composto da due sensori all’avanguardia che girano video in 4K cinematografici e scattano fotografie assurde anche al buio.

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon; la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. Si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Si ha diritto poi al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A soli 599,00€ il Google Pixel 7 è un super best buy.

