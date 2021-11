Google Pixel 6a: sarà potente quanto il Pixel 6 Pro?

È probabile che l'attesissimo smartphone Google Pixel 6a contenga un chipset Tensor GS101 sotto il cofano. Il mese scorso, il gigante dei motori di ricerca ha presentato due nuovi smartphone. Questi sono il Pixel 6 e la sua variante Pro. Tuttavia, le voci di corridoio hanno già fornito le prime speculazioni sul prossimo smartphone dell'azienda tecnologica. Non molto tempo fa, i rendering del Pixel 6a sono stati individuati in rete.

Google Pixel 6a: a bordo il Tensor del Pixel 6?

Come previsto, i rendering del midrange in questione recentemente emersi, hanno rivelato il design maestoso del prossimo device di casa Googl. Se questi rendering si riveleranno veritieri, notiamo che il prodotto presenterà un display perforato e una modulo fotografico tutto nuovo al posteriore.

Ora, informazioni più importanti sul presunto telefono sono apparse su Internet per gentile concessione di 9to5Google. Il rapporto suggerisce che Pixel 6a potrebbe utilizzare lo stesso chipset trovato negli smartphone di punta del marchio.

Inoltre, secondo quanto riferito, il prossimo smartphone trarrà ispirazione dal Google Pixel 5 per la configurazione della fotocamera.

Il midrange potrebbe ospitare una fotocamera principale Sony IMX363 da 12,2 MP. È interessante notare che il Pixel 5 presentava la stessa lente. A parte questo, il telefono verrà fornito con un obiettivo IMX386 da 12 MP che probabilmente fungerà da ottica ultra-wide. Inoltre, sulla parte anteriore dovrebbe essere presente un sensore IMX355 da 8 MP per catturare selfie e per le videochiamate. Il dispositivo porta il nome in codice “Bluejay“.

Secondo quanto riferito, il Pixel 6a manterrà le funzionalità supportate da Tensor disponibili sui Pixel 6 e 6 Pro. Ad esempio, includerà l'aggiornamento della digitazione vocale e funzionalità video HDR migliorate. Se ciò si rivelasse vero, il Pixel 6a sarà il primo della serie Pixel A a presentare lo stesso processore dei terminali dal prezzo elevato.