Google Pixel 6a: la fotocamera potrebbe deludere

I rendering CAD rilasciati di recente del prossimo Google Pixel 6a hanno rivelato che il suo design sarà simile a quello dei fratelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Un nuovo rapporto di 9to5Google ha svelato ora alcune informazioni chiave sul processore di bordo e sulle fotocamere del nuovo midrange low-cost dell'OEM di Mountain View.

Google Pixel 6a: ecco la sua fotocamera

Il nuovo rapporto afferma che la configurazione della fotocamera posteriore del Pixel 6a includerà una fotocamera Sony IMX363 da 12,2 megapixel. È lo stesso sensore che è stato reso disponibile sui vecchi telefoni Pixel 3 che hanno debuttato nel 2018.

L'ottica di Sony IMX363 da 12,2 megapixel sarà accompagnata da un sensore ausiliario Sony IMX386 da 12 megapixel. Quest'ultimo può funzionare come una camera ultrawide. Per i selfie, il dispositivo sarà dotato di una snapper selfie Sony IMX355 da 8 megapixel. Queste fotocamere mostrano che le sue abilità fotografiche non saranno buone come quelle del Pixel 6 o 6 Pro.

Il rapporto afferma inoltre che il midranger in questione sarà dotato del chip Google Tensor GS101, lo stesso che alimenta i telefoni di punta del marchio. Gli altri dettagli del prodotto sono attualmente nascosti.

I rendering del Pixel 6a hanno mostrato che presenterà un display perforato sulla parte anteriore. La sua back cover posteriore presenterà un design bicolore e una barra orizzontale per il comparto foto/video. Al momento non ci sono informazioni sulla data di lancio del telefono.

Giusto come “remind me”, il Pixel 5a è stato annunciato ad agosto di quest'anno. Quindi, c'è la possibilità che il gigante della ricerca possa annunciare il nuovo mediogamma almeno sei mesi dopo il debutto del predecessore. Quindi, sembra che il telefono possa “rompere la copertura” (arrivare sul mercato) entro il primo trimestre del 2022. Staremo a vedere.