Google Pixel 6a: mediogamma dalle prestazioni SUPER, oggi ad un prezzo WOW

Il Google Pixel 6a è il midrange del 2022 di casa Google; è un terminale che offre un’esperienza Android di alta qualità a un prezzo accessibile. Su Amazon, lo puoi comprare ad un prezzo sensibilmente basso: solo 359,00€ e le spese di spedizione saranno comprese nel costo dell’articolo. Ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Avrete accesso alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio e in più potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Dulcis in fundo, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

Google Pixel 6a è il miglior mediogamma che puoi comprare oggi

Il Pixel 6a è dotato di un processore potente (Google Tensor G1 di prima generazione) e di ben 6 GB di RAM; lo storage è da 128 GB non espandibili ma il telefono offre prestazioni fluide e reattive. Sarai in grado di gestire facilmente app complesse, giochi pesanti come COD o PUBG Mobile e avrete un multitasking senza rallentamenti.

La fotocamera del Google Pixel 6a è un punto di forza. Con una camera principale ad alta risoluzione, scatterai foto di qualità professionale e girerai video come un vero “pro”. Offre l’esperienza Android stock con aggiornamenti veloci, puntuali e precisi. Pensiamo alla funzionalità di Feature Drop arrivata giusto ieri. C’è un display nitido e luminoso da 6,1 pollici AMOLED che offre colori vibranti e dettagli precisi. Batteria al top che ti accompagnerà per tutta la giornata senza dover preoccuparti della ricarica frequente. Non di meno, si adatterà al tuo utilizzo.

Su Amazon, puoi acquistare il Google Pixel 6a a un prezzo speciale di soli 359,00€, e questa è un’opportunità imperdibile per ottenere un dispositivo di alta qualità a un prezzo conveniente.

