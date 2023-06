Google Pixel 6a: mediogamma con stile ad un prezzo SENSAZIONALE su Amazon (-26%)

Il potentissimo Google Pixel 6a è un mediogamma veramente unico nel suo genere; prima di addentrarci in qualsiasi disamina vogliamo segnalarvi il suo attuale street Price. Costa solo 341,84€, spese di spedizione incluse, su Amazon. Il risparmio, rispetto al valore iniziale, è altissimo, pari al 26% che, per un gadget uscito da neanche un anno, è veramente incredibile. Vi invitiamo a comprarlo su due piedi, senza pensarci troppo. È un’ammiraglia sotto mentite spoglie, dotata di specifiche all’avanguardia, di un design unico e frizzante, di un chip interno da primo della classe e con un comparto fotografico di punta.

Grazie ad Amazon poi, lo comprerete ad un prezzo speciale con tantivantaggi al seguito. Primo fra tutti, dobbiamo segnalare che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo dell’articolo. In poche parole, per portarvelo a casa non dovrete spendere un singolo centesimo in più. Sarete sempre supportati dal sito di Amazon anche nel servizio post-vendita. Il comparto logistico sarà attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, pronto ad aiutarvi. Inoltre, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis.

Google Pixel 6a: il midrange che devi comprare oggi

Questo Pixel 6a è un Best Buy su tutti i fronti: schermo OLED risoluto con tecnologie premium, cornici contenute, selfiecam di buona qualità per videocall in alta risoluzione, fotocamere posteriori che girano video professionali e scattano foto nitide in ogni condizione di luce, ma non finisce qui. Il processore è un chip da top di gamma, il Google Tensor G1 di prima generazione, coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage interno.

A soli 341,84€ questo Pixel 6a è il miglior smartphone di fascia media che possiate comprare oggi su Amazon, ma siate veloci; le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.