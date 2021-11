Google Pixel 6a: il suo design lo conoscete già

Il mese scorso, Google ha lanciato sul mercato gli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. I telefoni vantano un design unico e godevano di un chip Tensor all'interno. Ora, un mese dopo il suo lancio, hanno iniziato a circolare le indiscrezioni per il nuovo midrange chiamato Pixel 6a. Nello specifico, 91Mobiles ha condiviso alcuni rendering relativi al prossimo smartphone dell'OEM di Mountain View incentrato sul budget e ha anche rivelato le sue specifiche chiave.

Google Pixel 6a: un'estetica simile a quella del Pixel 6

Non sorprende che il prossimo Pixel 6a riprenda degli elementi di design provenienti dai fratelli Pixel 6. Finalmente, ci sarà un vero aggiornamento al design per i telefoni della serie “a“. Detto questo, il midrange avrà un pannello perforato con un forma factor squadrato. Sarà anche dotato di un display OLED da 6,2 pollici.

Il device avrà lo stesso comparto modulo fotografico visto sugli altri telefoni della line-up Pixel 6. Da quello che possiamo osservare dalle immagini condivise, notiamo che sarà caratterizzato da più di una camera a bordo. Questo sarà un aggiornamento significativo rispetto all'attuale comparto visto su Pixel 4a/5a. Ovviamente, ci sarà anche un flash LED.

Il Pixel 6a avrà un pulsante di accensione e un bilanciere del volume sul frame laterale destro, ma non sembra avere alcun pulsante sul lato sinistro. Il telefono venterà una porta USB di tipo C e due griglie per gli altoparlanti nella parte inferiore. A sinistra, però, ci sarà il vano per le schede SIM.

Oltre a ciò, il prossimo Pixel 6a dovrebbe avere specifiche di fascia media. Dovrebbe funzionare su Android 12 e dovrebbe ricevere tre major upadate da parte dell'azienda americana.

Google non ha ancora rivelato alcuna informazione ufficiale sul telefono, ma ci aspettiamo che ciò accada presto poiché i rendering sono già usciti. Non sappiamo se arriverà anche in Italia; vi terremo aggiornati.