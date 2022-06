Google Pixel 6a, quanti aggiornamenti riceverà?

Giorno dopo giorno ci avviciniamo sempre più al lancio di Google Pixel 6a previsto in Italia per questa estate a 459€: in molti, prima di procedere all’acquisto, si stanno giustamente chiedendo quanti aggiornamenti software riceverà una volta disponibile all’acquisto.

Proprio come i top di gamma Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, anche il tanto atteso medio gamma risponde alla policy del colosso di Mountain View che prevede il supporto a 3 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Quanti aggiornamenti software riceverà Google Pixel 6a?

Entrando nel dettaglio, il device sarà lanciato nei prossimi mesi con Android 12 a bordo e sarà ufficialmente aggiornato fino ad Android 15 previsto al lancio per la fine del 2025; per quanto riguarda invece le patch di sicurezza, il dispositivo riceverà le patch fino al 2026.

Sebbene 3 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza possano rappresentare un buon compromesso per la stragrande maggioranza delle persone, in realtà Google è da molto tempo criticata per non fare di più da questo punto di vista. Samsung, ad esempio, da qualche mese ha annunciato una nuova policy che prevede 4 aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza, di fatto battendo Google al suo stesso gioco.

Se non altro, la compagnia di Mountain View potrebbe adottare una policy più appagante per i Pixel di fascia alta e mantenere immutata l’attuale per i Pixel di fascia media. In attesa di assistere al lancio ufficiale del medio gamma in Italia, vi ricordiamo che l’ottimo Google Pixel 6 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero niente male.

Scheda tecnica

Display OLED da 6.1 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con sensore di impronte integrato, vetro Corning Gorilla Glass 3

HDR;

Processore Google Tensor con 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX363 da 12.2 MP con apertura f/1.7, flash LED, OIS e sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP con FOV di 107°, PDAF e apertura f/2.2;

Fotocamera frontale con sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con FOV di 84° e apertura f/2.0;

Certificazione IP67 contro liquidi e polvere;

Dimensioni: 152.2 x 71.8 x 8.9 mm;

Peso: 178 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + eSIM), 5G SA/NA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS e NFC;

Batteria da 4,306 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Android 12.

