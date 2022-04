Google Pixel 6 con Face Unlock? Ora sappiamo che è possibile

A distanza di qualche settimana dal leak che vedeva il Face Unlock per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro altamente probabile (almeno per dal punto di vista del codice), in queste ore arriva una “conferma” in merito da parte di un utente su Reddit durante le primissime fasi di impostazione di un nuovo Google Pixel 6.

Infatti, com'è possibile notare nell'immagine sottostante condivisa su Reddit dall'utente Special_Command7893, il suo nuovo Google Pixel 6 gli ha proposto di utilizzare uno dei tre sistemi di metodi di sblocco classici della lock screen facendo esplicitamente riferimento al Face Unlock – in questo caso proposto semplicemente come “Face”.

Il Face Unlock su Google Pixel 6/6 Pro è altamente probabile

Come viene giustamente sottolineato dai colleghi di PhoneArena, la serie Google Pixel 6 potrebbe offrire ai propri utenti lo sblocco con il volto sfruttando una semplice scansione 2D; infatti, mancano i componenti per una scansione 3D ben più sicura (la stessa disponibile con il Face ID di Apple), ma il colosso di Mountain View potrebbe richiedere agli utenti di effettuare una parziale rotazione del capo durante il Face Unlock per “provare” che non si tratti di una semplice fotografia.

Ad oggi non c'è traccia di questa feature sulla serie di Google Pixel 6, nonostante l'arrivo del Feature Drop di marzo, ma in tutta probabilità il codice necessario per il funzionamento della nuova funzionalità è già disponibile e pronto per essere attivato con un semplice aggiornamento software.

Secondo alcuni la compagnia potrebbe renderlo disponibile con l'arrivo dell'atteso Feature Drop di giugno, svelandolo ufficialmente durante il Google I/O che si terrà l'11 e il 12 maggio.

