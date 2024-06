Samsung Galaxy S24 5G: a meno di 681€ è il flagship PERFETTO da comprare

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; girovagando sul noto portale di e-commerce americano ci siamo imbattuti in una promozione esclusiva veramente eccezionale. Il flagship entry level di casa Samsung, il Galaxy S24 5G, nella sua iterazione Phantom Black, con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, è disponibile al prezzo speciale di soli 680,48€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva. Non di meno, considerate che con Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; pensiamo al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto o alla spedizione celere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di farsi recapitare il pacco entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Samsung Galaxy S24 5G: ecco perché comprarlo

Il Samsung Galaxy S24 5G viene venduto e spedito a soli 680,48€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine con possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, tramite chat o via telefono. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

Il Galaxy S24 5G è un top di gamma con un processore Samsung Exynos 2400 con GPU di AMD, modem 5G e batteria da circa 4000 mAh si ricarica in pochissimi minuti grazie alla fast charge USB Type-C da 25W. Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+, e supporto all’HDR10+. Questo è un super top di gamma che pagherete soltanto 680,48€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon.