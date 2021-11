Perché Google ha rilasciato un update per Pixel 6 e 6 Pro?

Chi conosce Google e i suoi soliti piani di rilascio degli aggiornamenti sa bene che il colosso di Mountain View non è abituato a pubblicare update a metà mese ma, come sapranno bene i possessori di qualsiasi modello di Pixel, preferisce quasi sempre attendere l'inizio di ogni mese. L'aggiornamento di novembre per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro rilasciato in queste ore, ha inizialmente confuso parecchi utenti che pochi giorni fa si erano visti notificare nuovamente la disponibilità di Android 12 per poi scoprire che si trattava della build per i telefoni in abbonamento con Verizon.

L'aggiornamento di novembre per Google Pixel 6 e 6 Pro, disponibile con la versione SD1A.210817.037, sembra che vada a risolvere uno tra i problemi più importanti di cui si sono lamentati gli utenti nelle ultime settimane: il sensore di impronte integrato nel display. Infatti, dopo le lamentele a seguito della lentezza del sensore e quello che permetteva l'accesso al telefono a persone che non avevano mai registrato la propria impronta, numerosi utenti si sono riversati su Reddit affermando che l'aggiornamento ha effettivamente migliorato la velocità e l'affidabilità del sensore integrato nel display.

È molto curioso che Google non abbia pubblicato il consueto changelog che normalmente segue ogni aggiornamento di sistema, ma evidentemente la novità più importante era proprio legata a migliorare l'esperienza di utilizzo del sensore di impronte.

Dove scaricare il nuovo firmare

Gli utenti che sono già muniti degli ultimi telefoni di Google, possono scaricare e installare i firmware dai seguenti link:

