Google Pixel 6: nuove grane per il sensore di impronte

Non finisco i bug rilevati dai primi acquirenti dei nuovissimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, gli smartphone di Google di fascia alta annunciati pochi giorni fa. Dopo il bug delle telefonate accidentali e le lamentele di chi trova il sensore ottico di impronte troppo lento, in queste ore alcuni utenti si sono riversati su Reddit per discutere di un altro grave problema: lo sblocco del sensore di Google Pixel 6 con le impronte di altre persone.

Lo sblocco del sensore di Google Pixel 6 anche con le altre impronte

Infatti, un utente munito di Google Pixel 6 ha scoperto che anche sua moglie riesce a sbloccare il suo smartphone anche senza che l'impronta del suo dito indice fosse stata aggiunta nell'apposito sistema di sblocco. Per alcuni il problema potrebbe essere legato all'utilizzo di una pellicola protettiva di Omotion, probabilmente colpevole di falsare in qualche modo la verifica dell'impronta consentendo così agli estranei di accedere al telefono.

Il bug in questione, però, come viene rimarcato all'interno del thread di Reddit, sembra risolversi semplicemente rimuovendo tutte le impronte registrate per poi ripetere da capo la procedura di autenticazione; in questo caso a seguito della registrazione di una nuova impronta non è più possibile sbloccare il telefono con quella di un altro dito. Sembra che il problema del sensore sia quindi legato alla registrazione delle impronte nelle primissime fasi di configurazione del telefono, ma mancano ancora ulteriori dettagli per circoscrivere meglio la fonte del problema.

A oggi Google non ha lasciato alcuna dichiarazione in merito, forse perché si tratta di un problema non così esteso come si potrebbe credere. In ogni caso siamo certi che il colosso di Mountain View rilascerà tempestivamente le eventuali correzioni nel caso in cui il bug fosse grave al punto da necessitare di un aggiornamento software correttivo.

