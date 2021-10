Google Pixel 6 è ufficiale: nuovo design e SoC Tensor a 649€

Durante una breve conferenza in live streaming, sono stati presentati i nuovi Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i due smartphone top di gamma 2021 del colosso americano. Di seguito abbiamo riassunto specifiche tecniche e caratteristiche principali del modello standard, vi invitiamo ad accedere a questa pagina per leggere maggiori informazioni anche sul modello Pro.

Il nuovo Google Pixel 6 porta con sé un design tutto nuovo, il retro è dominato da una barra orizzontale che racchiude le 2 ottiche posteriori e sporge non poco rispetto alla scocca dello smartphone.

Rispetto al modello Pro, Google Pixel 6 monta soltanto 2 ottiche posteriori, perdendo la periscopica con zoom ottimo. In compenso non manca – oltre alla fotocamera principale – l'ottima ultra-grandangolare.

Anche sotto la scocca troviamo sostanziali differenze rispetto ai precedenti modelli. Il cuore pulsante dei nuovi Pixel è il SoC Tensor, il primo chip realizzato da Google e pensato esclusivamente per i nuovi smartphone della casa di Mountain View.

Google Pixel 6 – Scheda Tecnica

SoC: Google Tensor – co-processore Titan M2

RAM: 12 GB

Memoria interna: 128 GB

Display: 6.4″ AMOLED, 90HZ, HDR10+ (1080 x 2340 px)

Fotocamere posteriori: 50MP f/1.85 12MP ultra-grandangolare

Video: 4K a 60fps

Fotocamera anteriore: 8MP f/2.0

Batteria: 4.600 mAh

NFC: Si

Lettore di impronte: sotto al display

Prezzo e Disponibilità

Il nuovo Google Pixel 6 sarà disponibile in preordine a partire da oggi, 19 ottobre, al prezzo di lancio è di 649€. Purtoppo la nuova line-up non sarà subito disponibile in Italia, chi intende acquistare uno dei nuovi smartphone di Google al day-one dovrà importarlo da paesi limitrofi, come Francia, Germania, Irlanda o Regno Unito. L'arrivo sul mercato italiano è previsto entro i primi mesi del 2022.

Insieme ai nuovi Pixel, arriva anche una serie di cover realizzato con materiale riciclato, abbinate alle eleganti colorazioni pastello dei nuovi smartphone.