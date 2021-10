Google Pixel 6 Pro ufficiale a 899€: completo e potente

Google Pixel 6 Pro è appena stato lanciato ufficialmente insieme a Pixel 6. Il nuovo smartphone top di gamma del colosso di Mountain View debutta con a bordo il processore “home made” Google Tensor. Eccolo in ogni dettaglio.

Google Pixel 6 Pro ufficiale: specifiche e disponibilità

Uno smartphone il cui design non passa certamente inosservato, non c'è alcun tentativo di nascondere il già vistoso comparto fotografico, che si sviluppa sulla parte alta del posteriore. Al sensore principale da 50MP (con stabilizzazione ottica e sistema di messa a fuoco LDAF) ne è affiancato uno da 48MP, che consente uno zoom ottico fino a 4X (e digitale “Super Res” fino a 20X) ed è anch'esso dotato di stabilizzazione ottica. A completare il tris, una camera da 12MP per gli scatti con grandangolo.

Sul frontale, l'ampio display da 6,71″ e un pannello AMOLED LTPO con refresh rate disamico da 10Hz a 120Hz e supporto all'HDR10+. La risoluzione si assesta su 14440X3120 pixel. A protezione, l'ottimo vetro Gorilla Glass Victus, presente anche sul posteriore. Il telaio è invece in alluminio spazzolato.

La selfie camera da 11,1MP è alloggiata sotto il vetro, al centro del pannello, che presenta centralmente un piccolo foro.

Come anticipato in apertura, sotto la scocca di Google Pixel 6 Pro c'è il potente processore Google Tensor, soc octa core costruito con processo produttivo a 5 nanometri. A supporto, 12GB di RAM e fino a 512GB (previsti anche i tagli da 128GB e 256G) di storage interno di tipo UFS 3.1. Non manca il co-processore Titan M2, dedicato alla sicurezza. Naturalmente, i device avranno al lancio il sistema operativo Android 12 adeguatamente ottimizzato. La compagnia garantisce 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 5003 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W, che dovrebbe garantire fino al 50% di recupero energetico in 30 minuti. Non manca la ricarica veloce senza fili da 23W. Secondo quanto dichiarato da Big G, il device dovrebbe offrire fino a 24 ore di utilizzo, prima di dover ricorrere alla ricarica.

Fra le altre specifiche, si fa notare il lettore d'impronte digitali alloggiato sotto il pannello, il Bluetooth 5.2, il WiFi 6E, un coppia di speaker audio stereo e la presenza di un chip UWB (Ultra-Wided Band).

Il dispositivo sarà in preordine a partire da oggi, insieme a Google Pixel 6, in mercati selezionati, al prezzo di 899$. I colori di vendita saranno il lo Stormy Black (nero), il Sorta Sunny (gold) e il Cloudy White (argentato). In Europa, lo smartphone sarà in vendita a partire da 899€. Per adesso, si potrà acquistare solo in Francia, Irlanda, Germania e UK. L'arrivo in Italia non è escluso, come fanno ben sperare le ultime indiscrezioni, ma è difficile avvenga prima del prossimo anno.

