Un numero crescente di dispositivi sta ora implementando la tecnologia a banda ultralarga (UWB) e sembra che il prossimo smartphone Google Pixel 6/6 Pro non sarà da meno.

Google Pixel 6 e 6 Pro: cos'è il modulo UWB?

La tecnologia a banda ultralarga (UWB) offre maggiore profondità e precisione nei dispositivi che la utilizzano. Pensiamo allo Xiaomi Mix 4, lanciato di recente, o agli SmartTag+ di Samsung e AirTag di Apple. Google intende unirsi a questa lista con i suoi futuri flagship Pixel 6 e 6 Pro, secondo quanto si apprende da un indizio recentemente rilasciato.

Finora, i rumors hanno riguardato le specifiche e le tecnologie presenti nel Pixel 6 e questo ha suscitato un certo entusiasmo da parte degli addetti al settore. Anche il suo nuovissimo SoC Tensor è riuscito a catturare l'attenzione di tutti. Lo smartphone di punta di Google è stato progettato per competere con la concorrenza.

Alcuni mesi fa, ci sono stati diversi suggerimenti sul fatto che Google potesse incorporare la tecnologia della banda ultralarga nella sua gamma di smartphone premium del 2021. L'UWB sta rapidamente diventando un elemento mainstream tra i dispositivi tecnologici, spaziando dagli smartphone agli smart tag.

Un post all'interno dell'AOSP Gerrit sembra aver confermato il supporto UWB per Pixel 6. Il commento richiede che il livello di astrazione hardware UWB (HAL) specifico per Pixel venga rinominato per annullare i conflitti con le regole della politica AOSP HAL che saranno aggiunto in Android T.

Il post apparentemente innocuo è pieno di possibili informazioni, poiché solo gli smartphone Google portano il moniker Pixel. La tecnologia UWB potrebbe essere solo una delle sorprese. Inoltre, sono suggestivi anche i nomi in codice dei sistemi operativi Android citati. Android S si riferisce ad Android 12. Potremmo azzardare l'ipotesi che una versione generica del supporto UWB possa essere in lavorazione per Android 13, indicata come Android T nel post. Ciò velocizzerebbe l'implementazione di questo elemento da parte di più OEM in futuro.

