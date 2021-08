Gli smartphone della serie Google Pixel 6 vanteranno il modem Exynos 5123 di Samsung al loro interno; ecco cosa è emerso in queste ore.

Google Pixel 6: la collaborazione con Samsung è più forte che mai

Oltre a dominare il mercato dei processori per smartphone, Qualcomm è l'azienda leader anche quando si tratta di chip modem che consentono la connettività su un determinato dispositivo. Tuttavia, sembra che la società stia lentamente perdendo il suo predominio.

Google ha già annunciato che utilizzerà il proprio SoC Tensor per alimentare gli smartphone della serie Pixel 6 di prossima generazione. Finora, la società si era sempre affidata ai processori della serie Qualcomm Snapdragon per i suoi dispositivi di fascia media o di punta..

Ora, se si deve credere all'ultimo rapporto, pare che l'OEM di Mountain View stia abbandonando Qualcomm non solo per il processore mobile, ma anche per il chip del modem. Il rapporto aggiunge che, invece di utilizzare la soluzione del chipmaker americano, i prossimi telefoni di punta di Google verranno forniti con il modem Samsung Exynos 5123.

Questo è uno sviluppo importante dato che ogni smartphone disponibile negli USA racchiude un prodotto Qualcomm per la connettività wireless. Se la serie Pixel 6 dovesse approdare con il modem Samsung, questo device romperà, per la prima volta in assoluto, il monopolio di Qualcomm sul mercato.

Un altro importante sviluppo sarà per Samsung, in quanto questa sarà la prima volta che il chip Exynos del gigante sudcoreano verrà utilizzato in uno smartphone di terze parti.

Ad ogni modo, il Samsung Exynos 5123 è un elemento abbastanza avanzato, con supporto per la connettività sub-6Hz e fino a 256-QAM in Millimeter Wave per uplink e downlink.

Anche se il gigante dei motori di ricerca non lo ha rivelato ufficialmente, sembra che la società abbia stretto una partnership con Samsung per i telefoni della serie Pixel 6, dato che quasi tutti i componenti principali hanno una connessione con il il brand asiatico.

Ci sono state segnalazioni che affermano che il processore Tensor appena annunciato da Google sia in realtà, un SoC Exynos 9855 mai visto prima. Oltre alla CPU e al modem 5G, anche il display e la fotocamera della serie Pixel 6 proverranno da Samsung.

BigG non ha ancora rivelato la serie completa di specifiche dei prossimi telefoni, ma ha confermato alcuni dettagli chiave. Il Pixel 6 presenterà un display Full HD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre il Pro avrà un pannello QHD+ da 6,7 ​​pollici con refresh rate da 120Hz.

