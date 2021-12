Google Pixel 6: un fix inatteso corregge un bug odioso

Settimana scorsa, a pochi giorni dalla scoperta del bug sul timeout del display, abbiamo scoperto che i Google Pixel 6 aggiornati alle patch di dicembre avevano un grosso problema di ricezione in tutti quei luoghi in cui i top di gamma di Google non avevano mai fatto notare difficoltà a connettersi alla rete.

Ecco il fix per il bug della ricezione ballerina su Google Pixel 6

In queste ore, fortunatamente, un utente su Reddit ha trovato un fix temporaneo in grado di mitigare il problema e offrire lo stesso livello di ricezione offerto dai telefoni prima di installare le patch di dicembre. Infatti, accedendo al programma beta dei servizi operatore, sembra che il bug sparisca senza più ripresentarsi.

All'interno del thread di Reddit, inoltre, si fa menzione di seguire questi brevi passi per assicurarsi che il tutto proceda nel migliore dei modi:

accedere al menu delle Impostazioni > App > Servizi operatore

chiudere forzatamente l'app ed eliminare i dati

riavviare lo smartphone

Se avete acquistato uno tra i nuovi device di Google e siete stati colpiti dal bug in quanto avete installato l'aggiornamento di dicembre, questa potrebbe essere l'unica soluzione per rimediare al problema e salvare la situazione nel miglior modo possibile. Il colosso di Mountain View, nel mentre, sappiamo essere impegnato per riprodurre il bug internamente e confezionare un fix sicuramente funzionante nel minor tempo possibile.

