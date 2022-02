Google Pixel 4a è arrivato al capolinea: quali sono le alternative?

Dopo aver salutato Google Pixel 3 in queste ore scopriamo che anche il modello Google Pixel 4a è ormai fuori produzione ed è praticamente sparito dal Google Store. Il piccolo ed economico smartphone 4G di Google si incammina verso il tramonto e al suo posto viene ufficialmente consigliato di acquistare il più nuovo e capace Google Pixel 5a 5G, sebbene sia probabile che il device resti ancora disponibile all'acquisto tramite qualche rivenditore di terze parti.

Google Pixel 4a è sparito dal Google Store

Arrivato ad agosto del 2020 dopo alcuni mesi di ritardo per colpa della pandemia (era atteso ad aprile/maggio dello stesso anno), Google Pixel 4a è diventato subito uno tra i più apprezzati smartphone del colosso di Mountain View per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Nonostante un hardware piuttosto basic con il processore Qualcomm Snapdragon 730G, l'ottimizzazione di Android e l'incredibile fotocamera principale lo hanno reso un vero cavallo da battaglia.

Quali sono le alternative da prendere in considerazione?

Gli utenti affezionati alla linea Pixel di Google hanno due strade da scegliere: prendere in considerazione le numerose offerte Amazon su Google Pixel 6 oppure attendere l'arrivo di Google Pixel 6a previsto per il mese di maggio. Se, invece, state considerando di cambiare brand e volete puntare a una vera hit della fascia media, non possiamo che consigliarvi di acquistare l'ottimo Samsung Galaxy A52s 5G.