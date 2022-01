Google Pixel 3 è arrivato al capolinea: quali sono le alternative?

La vita ci insegna che nulla è per sempre – contrariamente a quanto ci vuol fare credere una nota pubblicità di diamanti -, tanto meno gli smartphone Android che possono contare mediamente su un supporto software che varia dai 3 ai 5 anni. Questo mese coincide con la fine del supporto software per Google Pixel 3, device lanciato dal colosso di Mountain View nel 2018 e che dopo tre anni di update non riceverà mai più alcun tipo di supporto software in forma di aggiornamenti di sicurezza o nuove versioni di Android.

Arriva la fine del supporto ufficiale per Google Pixel 3: quali sono le alternative?

Benché il device sia ancora oggi piuttosto valido per un utilizzo quotidiano – la fotocamera resta uno dei punti di forza del device -, gli utenti muniti della serie Google Pixel 3 si vedono costretti a guardarsi attorno alla ricerca di un degno sostituto. Del resto, come si sa, uno smartphone non più supportato è un rischio concreto per la sicurezza dei dati salvati al suo interno: considerando la mole di informazioni bancarie e personali, è davvero pericoloso continuare ad utilizzare un device non più supportato.

Quali potrebbero essere le alternative a Google Pixel 3? Gli utenti tuttora innamorati della cura e della qualità software dei Pixel possono prendere in considerazione questa offerta Amazon su Google Pixel 6, oppure puntare all'ottimo smartphone di fascia media Samsung Galaxy A52s 5G che verrà aggiornato fino ad Android 14 e riceverà 4 anni di aggiornamenti software.