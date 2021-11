Google Pixel 3a e 3a XL riceveranno... Android 12L?

La serie di flagship del 2018 di Google, Pixel 3a e 3a XL, a quanto pare, saranno compatibili con Android 12L. Di fatto, questo sarà l'ultimo major update del software di BigG.

Pixel 3a e 3a XL: cosa cambia con Android 12L?

L'esperienza software su tablet e dispositivi pieghevoli non è mai stata il punto di forza di Android, ma l'imminente aggiornamento di Android 12L potrebbe presto cambiarlo. L'updarte perfeziona la UI del sistema per sfruttare gli schermi più grandi, apportando modifiche sostanziali come un centro di notifica a doppio pannello che consente agli utenti di visualizzare le notifiche e interagire con le impostazioni rapide in simultanea.

Il programma di aggiornamento è stato anticipato oggi e ha mostrato che Pixel 3a e Pixel 3a XL sono effettivamente idonei per Android 12L, eliminando così tutti i dubbi sullo stesso. Sarà l'ultimo udpate la serie, con gli aggiornamenti di sicurezza che cesseranno poco tempo dopo il mese di maggio del prossimo anno.

Il nuovo software dovrebbe ricevere la sua prima build beta da dicembre, con la versione finale prevista nel primo trimestre del 2022.

Questo non arriva molto tempo dopo un recente rapporto che afferma che Google Pixel 3 e Pixel 3 XL hanno raggiunto EOL e non riceveranno più versioni Android o patch di sicurezza.

Tuttavia, a quanto pare, i dispositivi sono ancora idonei per un ultimo major update. BigG ne ha promesso un altro che sarà pubblicato nel primo trimestre del 2022. Un modello simile è stato osservato con Pixel 2 e 2 XL l'anno scorso quando la società ha saltato la patch di novembre con la promessa di un altra versione a dicembre.

Quest'ultima versione del firmware presumibilmente porterà più correzioni di bug per Android 12. L'aggiornamento ha portato con sé il supporto al Material You, ma non dispone di tutte le altre funzionalità, come quelle che richiedono il nuovo Assistente BigG.

L'unica cosa che troviamo piuttosto strana qui è che la serie Pixel 3 non è arrivata nell'elenco di compatibilità di Android 12L, nonostante abbia ottenuto una data di rilascio simile per il suo ultimo aggiornamento; molto bizzarro.