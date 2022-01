Google Pixel 3 riceve un update a sorpresa: ecco i dettagli

A seguito del lancio del lancio delle patch di sicurezza di gennaio per la famiglia degli smartphone Google Pixel, in queste ore il colosso di Mountain View ha deciso di rilasciare (un po' a sorpresa) un piccolo ma importante aggiornamento software per Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL. Ricordiamo che entrambi i device presentati nel 2018 hanno ormai raggiunto il numero massimo di update stabilito da Google, e che l'arrivo delle patch di sicurezza di ottobre rappresenta l'ultimo update che riceverà il device – anche se l'azienda ha confessato che ha in programma un ultimo grande update per la serie.

Google Pixel 3/3 XL ricevono un aggiornamento a sorpresa

Ebbene, secondo quanto pubblicato in rete, scopriamo che Google ha iniziato a rilasciare un piccolo update di appena 500 KB con il firmware SP1A.210812.016.A2: all'interno della build non troviamo chissà quali novità, ma bensì la correzione del bug che non permetteva di effettuare chiamate di emergenza nel caso in cui l'applicazione Microsoft Teams fosse installata sul dispositivo – Microsoft, dal canto suo, ha già rilasciato un update correttivo per l'applicazione.

Il changelog ufficiale non menziona affatto la correzione del sopracitato bug, ma le informazioni pubblicate in rete indicano che l'azienda di Mountain View si è presa carico di risolvere il bug a livello di sistema operativo. Che dire: siamo positivamente colpiti dall'attenzione di Google verso questa serie ormai non più supportata ufficialmente, soprattutto in queste settimane turbolente che ci hanno portato a chiederci se la serie Google Pixel 6 non sia giù un mezzo flop per via dei numerosi bug che l'hanno interessata.

