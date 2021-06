Finalmente il colosso di Mountain View pare che abbia rilasciato nuove funzionalità in Google Messaggi, Gboard e in altre app e servizi di casa BigG.

Google: quali sono i software che ricevono l'update?

Google sta implementando nuove features per alcune delle sue app e servizi Android. App come Messaggi, Gboard e l'app per l'accessibilità, Voice Access sono nell'elenco insieme ad Android Auto e Android Earthquake Alerts System.

Messaggi di Google – Messaggi speciali

La possibilità di aggiungere messaggi Speciali è una funzionalità che si usa molto su WhatsApp e siamo sicuro che molti dei nostri lettori lo apprezzeranno. Ora è in arrivo su Google Messaggi, quindi gli utenti possono aggiungere dei contenuti importanti nella posta in arrivo.

La feature inizierà a essere implementata tra poche settimane e, una volta disponibile, tutto ciò che dovrete fare è premere a lungo su un messaggio che desideri contrassegnare come “speciale”.

Gboard – Suggerimenti per la cucina Emoji

Le app per tastiera sono diventate molto più intelligenti dalla loro prima iterazione. Non solo possono prevedere i testi, ma anche suggerire emoji e adesivi. Gboard, l'app per tastiera di Google, sarà ora in grado di suggerire adesivi nella Emoji Kitchen in base al contesto del tuo messaggio.

Per coloro che non sanno cos'è Emoji Kitchen, sappiate che si tratta di una funzione che vi consentirà di combinare due emoji in un adesivo creativo. Ad esempio, potrete combinare l'emoji del pagliaccio con un'emoji del bacio per far sì che un pagliaccio vi dia un bacio. Con il suggerimento, riceverai suggerimenti di adesivi dalla cucina emoji.

La funzione che funzionerà con i Messaggi in inglese, portoghese e spagnolo, sarà disponibile oggi per gli utenti beta e arriverà alla versione stabile entro la fine dell'estate.

Hey Google

Puoi utilizzare il comando Hey Google per controllare un numero di app. BigG sta espandendo la funzionalità a più app, tra cui Strava. Gli utenti potranno chiedere all'Assistente Google di controllare una metrica su Strava, ad esempio.

Voice Acess – Rilevamento dello sguardo e dettatura avanzata delle password

Voice Access è un'app di accessibilità che consente alle persone con disabilità motorie di controllare il proprio dispositivo. Con Gaze Detection, l'app sarà in grado di dire se l'utente sta guardando il telefono ed è allora che funzionerà. Un'altra caratteristica che Google ha aggiunto è la dettatura avanzata delle password che consente all'utente non solo di dettare le password, ma anche di chiedere all'app di scrivere in maiuscolo una lettera o di pronunciare il nome di un simbolo.

Android Auto – Nuove personalizzazioni e funzionalità

I proprietari di Android Auto potranno scegliere una modalità oscura, personalizzare il launcher dal proprio telefono e c'è un nuovo pulsante dalla A alla Z alla barra di scorrimento che semplifica il passaggio a un'app.

Sistema Android Earthquake Alerts – Supporto per più paesi

Il sistema Android Earthquake Alerts utilizza sensori sui dispositivi Android per rilevare i terremoti; è ora disponibile in più paesi tra cui Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Filippine, Turchia, Turkmenistan e Uzbekistan.

